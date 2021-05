'Ik ben de bofkont'; in de rij met ontblote bovenarm langs de huisarts voor vaccin

Om deze patiënten hier te krijgen, zijn huisarts Ankie Vrielink en praktijkondersteuner Hilde Bruins al uren bezig geweest om de uitnodigingen te versturen. "Het is echt heel veel werk", zegt Ankie. Hilde leest een voor een de namen van patiënten voor en Ankie controleert of ze medisch gezien een vaccin kunnen krijgen. "We moeten weten of mensen bijvoorbeeld bloedverdunners gebruiken." Hilde noteert en stopt dan voor elke patiënt vier formulieren in een envelop.

Patiënten van Huisartsenpraktijk Hof van Cambridge staan in de rij voor het coronavaccin. Foto: Omroep Gelderland

Wat doet de GGD met vaccins die over zijn? Is al het ziekenhuispersoneel al ingeënt? Hoe regelen huisartsen het vaccineren? Verslaggever Annemieke Schakelaar gaat in 'Nu, op de prikpost' op zoek naar antwoorden. Ze is erbij op het moment dat het ziekenhuispersoneel gevaccineerd wordt, loopt mee op een grote GGD-priklocatie, ziet hoe apothekers verschillende vaccins bereiden en volgt een huisarts bij een vaccinatieronde.

Enorme belasting

"Het is een enorme belasting voor onze dagelijkse praktijk", zegt huisarts Ron Klop. "Het is écht veel meer werk dan de griepprik, vooral doordat iedereen hier een kwartier moet wachten en door de uitgebreide registratie."

Om de gegevens snel bij het RIVM te krijgen, moet iedereen die binnenkomt de uitnodiging en een identiteitsbewijs afgeven. Die gaan naar een kamer waar huisarts nummer drie, Anneleen Nieuwenhuis, klaar zit.

"Er zijn wel klachten geweest dat de gegevens van huisartsen niet tijdig bij het RIVM terechtkwamen", zegt zij, "wij proberen dat te voorkomen door meteen alles te registreren terwijl de gevaccineerden dat kwartier zitten te wachten. Maar daarvoor hebben we wel veel hulp nodig."

Huisarts Anneleen en praktijkondersteuner Nancy zijn druk met het registreren van de gevaccineerden. Foto: Omroep Gelderland

In de hal van de huisartsenpraktijk stropen de patiënten de mouwen op en lopen langs een van de artsen of assistentes om staand een prik in de bovenarm te krijgen. Een pleister is meestal niet nodig. Daarna moeten ze een kwartier in de wachtkamer wachten om te kijken of ze geen acute bijverschijnselen krijgen.

"Ik ben blij", zegt Marcel Miltenburg uit Doetinchem. "Het geeft mij toch het gevoel weer een stapje dichter bij meer vrijheid te zijn."

Theo Thomassen krijgt een prik met vaccin dat over is. Foto: Omroep Gelderland

Aan het eind, als er over de honderd mensen zijn gevaccineerd, zijn er van een aangebroken flacon toch een aantal vaccins over. Hilde pakt daarvoor de speciaal samengestelde veeglijst. "Deze mensen zijn al gebeld dat ze op de reservelijst staan en vanavond bij de telefoon moeten zitten."

Ze krijgt blije reacties aan de telefoon. In een mum van tijd staat Theo Thomassen op de stoep. "Hij dreigde tussen wal en schip te vallen", zegt Hilde terwijl ze een spuit klaarmaakt. "Hij is net verhuisd en wordt nog opgeroepen door zijn oude huisarts, maar dat is ver weg."

Bofkont

"Ik ben de bofkont", zegt de 60-jarige Theo. "Ik heb een beginnende longziekte en heb me dus het afgelopen jaar best veel zorgen gemaakt over corona. Ik ben heel blij dat deze huisarts zo attent is om mij als nieuwe patiënt meteen op te roepen voor het overgebleven vaccin."

