'Enorm leuk hoe de supporters meeleven', NEC droomt van terugkeer naar eredivisie

"We mogen Roda niet onderschatten, want ze hebben De Graafschap uitgeschakeld", benadrukt Bart van Rooij. "Dus we moeten gewoon aan de bak hoor. Maar die 4-0 in Almere heeft wel geholpen aan het vertrouwen en dat zat toch al goed. Je merkt dat het steeds meer gaat leven bij de fans en bij de selectie als je met zo'n overwinning doorgaat naar de volgende ronde."

'Het wordt geweldig opgepikt'

Trainer Rogier Meijer denkt er net zo over. "Voor Roda geldt hetzelfde als voor ons, ze zijn ook maar één wedstrijd van de finale. Voor Almere zei ik dat de kansen even groot zijn. Dat is nu ook zo. Maar omdat we nu de nummer acht treffen en wij zevende zijn geworden, mogen we thuis spelen. En ook nog toevallig dat er publiek bij mag. Dat is wel een stimulans.

De sfeeracties van de supporters hebben ook indruk gemaakt. "We hebben heel veel jongens die dat nog nooit hebben meegemaakt. Het wordt geweldig opgepikt in de groep en dat geeft ook extra steun voor deze wedstrijd."

Bij Bart van Rooij gebeurde het zelfs thuis in Escharen. "Ik zou om kwart over vier thuis wegrijden en om kwart over drie kwam er opeens een groep vrienden met een mooi spandoek en wat vuurwerk en fakkels. En hier na Almere was het een gekkenhuis. Enorm leuk hoe de supporters meeleven."

"Moet je nagaan wat er gebeurt als we nu weer winnen en de wedstrijd daarop. Mooi dat er nu ook publiek bij de wedstrijd is. De laatste keer was tegen De Graafschap en toen kwam er flink kabaal vanaf. Dat moet nu ook weer lukken."

