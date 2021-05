Noord-Veluws Museum snakt naar heropening

De coronamaatregelen hebben veel invloed op de samenleving en zeker op de culturele sector. Hoewel er nu versoepelingen zitten aan te komen kunnen de musea in Nederland nog steeds niet open. Wel stonden er vandaag al lange rijen voor het Louvre in Parijs waar museum bezoek weer mogelijk is.

Sluiting duurt nu al veel te lang

Directeur Erik Stotijn van het Noord-Veluws Museum windt er geen doekjes om. "Het lijkt wel of we geen minister van cultuur hebben, die zwijgt in alle talen, zij had sterker voor de sector moeten opkomen,”, vertelt hij. Het vervelende gevoel over de lange sluiting is hem niet in de koude kleren gaan zitten. "In het begin kon ik het nog wel een plek geven, maar het duurt nu al veel te lang. Niet alleen voor mezelf maar ook de vele vrijwilligers willen graag weer aan de slag in het museum. Je wilt het graag met de mensen kunnen delen. Ik heb het gevoel dat we als sector op onze ziel zijn getrapt. Waar we eerder nog vielen onder de regel van doorstroom locaties zitten we nu al lang op slot."

Hoop gevestigd op 9 juni

Eerst zouden ze nu op 26 mei weer open kunnen. "Maar we zijn in een groep ingedeeld die nu pas op 9 juni weer open mag. En dan nog moeten er geen tegenslagen komen. Misschien zijn we als sector wel te beschaafd geweest en hebben we niet hard genoeg stampij gemaakt. Ik had graag samen met andere musea in Gelderland actie gevoerd, maar dan snijd je jezelf misschien toch ook in de vingers. De hoop is nu dus gevestigd op 9 juni en als het meezit kunnen we misschien op 2 juni weer open. Het is van ganser harte te hopen. Voor de positie van het museum is het ook hard nodig. Ondanks de behoorlijke financiële ondersteuning van de NOW regeling van het Rijk alsmede een flink bedrag van de Provincie, een totaal bedrag van € 160,000,- kijken we nog tegen een tekort aan van rond de € 100.000,- En dan moeten we ook nog hopen dat we achteraf niet een deel van de steun terug moeten betalen. Daarom is alle hoop gevestigd op de opening en liefst zo gauw mogelijk”, zegt Erik Stotijn.

Exposities doorgeschoven

Alle maatregelen hebben veel gevolgen voor de programmering van de exposities in het Noord-Veluws Museum. Om het publiek voldoende gelegenheid te geven om de expositie van Jaap Hiddink alsnog te bezoeken zal deze verlengd worden tot en met 28 november 2021. De expositie van Fré Drost is nog door niemand kunnen zien. Het directe gevolg hiervan is het verplaatsen van de expositie 'Frans Huysmans en de Bergense school’. Deze wordt doorgeschoven naar de eerste helft van 2023 van 14 januari tot en met 25 juni. Daarvoor zijn exposities gepland o.a een samenwerking met Museum Panorama Mesdag voor een bijzondere tentoonstelling over Suze Robertson. Tussendoor is nog een tentoonstelling gepland van Gaby Bovenlander.

Met pensioen

Voor directeur Erik Stotijn is de langdurige sluiting van het museum extra sneu. Hij zal in juni 2022 met pensioen gaan en wil uiteraard graag met een goed gevoel zijn carrière afsluiten. Wel heeft het bestuur hem gevraagd nog een half jaar aan te blijven. "Ik ben dus bijna een jaar kwijt. Ondanks alles gaat de tijd nu wel snel. Daarom is mijn hoop gevestigd op het aankomende seizoen met de geplande exposities. Bijzonder wordt daarin ook nog een reprise van de herdenkingstentoonstelling van Ben Viegers, die 75 jaar geleden is overleden. Met deze expositie ben ik begonnen en zou met de reprise van Ben Viegers mijn arbeidsleven kunnen afsluiten. Dan kan ik misschien ook nog de opening doen van Frans Huysmans en dat zou leuk zijn om zo af te sluiten."