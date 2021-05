Nieuw afvalregime Wijchen: aparte luierinzameling en minder vaak ophalen restafval

Wijchenaren kunnen vanaf 1 januari 2022 hun restafval nog meer één keer per vier weken aan de straat zetten. Daarom mogen inwoners wel eenmalig gratis een kleine restafvalcontainer inruilen voor een grote container. Vanaf komend najaar worden ook luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld en mogen ze niet meer in het restafval.

Luiers en incontinentiemateriaal

De roep om het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal klinkt al een aantal jaar in de Wijchense politiek. Binnenkort is het dan eindelijk zo ver. “We hebben moeten wachten totdat de ARN haar verwerkingsmachine gereed had en dat heeft langer geduurd dan verwacht”, vertelt wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). Wanneer er precies begonnen wordt met de inzameling, hangt af van de levering van chips voor de containers. “Er worden over de gemeente verspreid 11 afgesloten containers op openbare plekken zoals parkeerplaatsen en bij locaties waar veel zorg plaatsvindt geplaatst. Deze kunnen met de afvalpas geopend worden. Voor dat systeem zijn chips nodig, en daar bestaan leveringsproblemen mee. Idealiter begint de aparte inzameling in september.” De luiers en het incontinentiemateriaal kunnen in gratis zakken die verkrijgbaar zijn bij apotheken, huisartsen en kinderdagverblijven in de container gedaan worden.

Restafval

Het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal betekent ook dat er minder restafval overblijft. “Naar schatting 113 ton”, zegt Loermans. “Daarmee zetten we een grote stap in het produceren van minder restafval. Hoewel we in Wijchen geen kampioen afval scheiden zijn en nog relatief veel restafval aanbieden, bewijst het feit dat nu al slechts een derde van de containers elke twee weken aan de straat gezet wordt dat we ook prima één keer in de vier weken restafval kunnen inzamelen. Dat gaan we dan ook doen vanaf 1 januari 2022.” Inwoners die een 140 liter-container voor restafval hebben, mogen eenmalig gratis wisselen naar een container van 240 liter. Deze verandering staat al langer in de planning, maar de gemeenteraad wilde het graag koppelen aan de aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. “Anders blijven mensen er vier weken met in huis zitten.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7