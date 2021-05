Simone wil blijven leven en roept hulp in van rapper Typhoon

"Dank je wel. Ik voel me zeer vereerd dat ik de eerste mag ontvangen. Ik hoop dat ik je een klein beetje kan helpen in een lange reis en dat je uiteindelijk volledig wordt geholpen", vertelt Typhoon nadat hij het boek heeft gekregen.

Bekijk hier het moment van de overhandiging. De tekst gaat eronder verder.

Simone heeft 24 uur per dag last en komt haar huis niet uit. Om weer echt te kunnen leven, heeft ze een operatie in Amerika of Spanje nodig, maar die kost 120.000 euro. Tot op heden heeft ze 35.000 euro kunnen ophalen met crowdfunding, maar nu werd het tijd voor een volgende stap.

"Ik heb een kookboek gemaakt waarmee mensen gezond kunnen koken, maar waarmee ik ook mijn eigen gezondheid probeer te redden. De opbrengst van de verkochte boeken gaat naar mijn eigen crowdfunding", legt ze uit.

Briefje door brievenbus

Rapper Typhoon probeert de Doesburgse te helpen door het boek te promoten op zijn sociale media-kanalen. Maar hij gaat ook andere BN'ers inschakelen, zoals Paul de Leeuw en Frank Lammers.

"Omdat het verhaal van Simone echt bij mij is binnengekomen. Het hield me bezig. Ik krijg zoveel aanvragen om mensen te helpen, maar haar verhaal bleef echt plakken. Ik dacht: ik moet hier wat mee. Dus ik heb vrienden opgetrommeld en we gaan allemaal helpen, tot de 120.000 euro is bereikt. We stoppen niet, tot het gelukt is", benadrukt hij.

Maar hoe is Simone bij Typhoon terechtgekomen? "Ik vond hem altijd al sympathiek over komen en we hebben zijn huis opgezocht via artikelen en foto's op internet. Toen hebben we een brief bij hem in de brievenbus gedaan."

"Ha, ha. Ik zit gewoon bij stalkers thuis", lacht de rapper. "Nee, we doen er lacherig over. Maar het is mooi om te zien dat ze al die moeite doen om mijn huis te vinden en mijn hulp te vragen. Ze zijn wanhopig en willen zo graag dit initiatief verder brengen. Die energie voelde ik. Als ik niet de middelen of de tijd had om te helpen, was ik ook eerlijk geweest. Maar nu denk ik: dit is een coronajaar en Simones hoop op leven is heel belangrijk."

Verslaggever Sander Maassen van den Brink sprak met Simone en Typhoon: