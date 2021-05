Sportschool en zwembad weer open

Vanaf woensdag 19 mei mag er bij de sportscholen weer binnen gesport worden. Bert Wagt is daar erg blij mee. Het is ruim vijf maanden geleden dat de sportschool dicht ging. “Het was een pittige tijd”, zegt Bert Wagt tegen RTV Nunspeet.

Sporters hebben het gemist

Ook de sporters in de sportschool hebben het gemist. Ze konden de afgelopen tijd wel buitensporten maar dat was toch minimaal. “Het is nu echt weer geweldig om binnen te kunnen sporten”, zegt één van de sporters bij de sportschool.

Sportbedrijf Nunspeet superblij

Ook bij Sportbedrijf Nunspeet is men er weer superblij mee dat ze de mensen weer kunnen zien, en de mensen zijn blij dat ze in het zwembad weer kunnen bewegen. Joke Passchier zegt: “Het is van alle kanten weer één en al vrolijkheid. Want een leeg bad zonder mensen erin is een levenloos iets. We zijn echt blij dat het weer mag”.

Niet alles mag en kan nog in het zwembad. Alleen het gedeelte wat onder de sport valt mag op dit moment. Daar valt het recreatieve zwemmen nog niet onder. Het banenzwemmen kan wel in het zwembad en dat probeert men zoveel mogelijk in doelgroepen te doen.