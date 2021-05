Beachvolleybalster Sanne Keizer zeker van Olympische Spelen

Een plek in de top 15 van de officiële olympische ranking van de internationale beachvolleybalfederatie volstond voor directe kwalificatie. Door de recente prestaties in Cancun, waar het duo de halve finales bereikte, kunnen Keizer en Meppelink niet meer uit die top 15 vallen.

"Het traject duurde een jaar langer en de onzekerheid over het doorgaan van de Spelen viel op momenten best zwaar. Maar samen met ons begeleidingsteam is het gelukt om de motivatie en focus te blijven houden. Daar ben ik heel trots op. Dat we nu gekwalificeerd zijn, is echt een moment om bij stil te staan", aldus Meppelink. "We hebben een vet uitroepteken in de agenda gezet en ik merk dat ik er steeds vaker aan denk. Nu we gekwalificeerd zijn, kunnen we de details gaan afstemmen."

Keizer en Meppelink werden in 2018 in eigen land Europees kampioen.