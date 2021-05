Laadpalen in Wijchen straks sneller geplaatst, mogelijk wel verder weg

Wijchen gaat een andere strategie toepassen voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. Door van tevoren al locaties aan te wijzen waar er mogelijkheden zijn voor een aantal laadpalen, kan een aanvraag sneller resulteren in de plaatsing van een laadpaal. Wel zorgt dit ervoor dat men tot 250 meter moet lopen om vanaf hun huis bij die laadpaal te komen.

Voorwerk

De nieuwe strategie moet met het oog op de toename van elektrische auto’s ervoor zorgen dat er sneller een laadpaal komt als deze aangevraagd wordt. “Nu wordt iedere aanvraag individueel bekeken”, zegt wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). “Er wordt gekeken of dit mogelijk is in de straat, hoe het parkeertechnisch zit en vervolgens moet er nog een besluit over genomen worden. Door aan de voorkant al ‘vlekken’ aan te wijzen waar laadpalen kunnen komen, is het voorwerk al gedaan en kan de plaatsing sneller gerealiseerd worden.”

250 meter

Het gevolg van het concentreren van laadpaallocaties, is wel zo dat bezitters van een elektrische auto verder moeten lopen naar hun auto vanaf hun woning. “We beschouwen 250 meter als een acceptabele afstand die we als grens gaan gebruiken", zegt Loermans. "Daarmee kunnen we wat ongenoegen bij andere wijkbewoners voorkomen, want op dit moment is het wel zo dat de enige persoon in de straat met een elektrische auto in feite zijn eigen parkeerplaats heeft. Daar zijn buren niet zo blij mee.” De locaties waar laadpalen zouden kunnen komen zijn nog niet bekendgemaakt. “We gaan eerst onderzoeken of het ook daadwerkelijk kan op de locaties die wij op het oog hebben, en we vragen feedback van bewoners die mogelijk nog tot kleine verplaatsingen kan leiden.”

Dorpen

Voordat er een laadpaal geplaatst wordt op een van aan te wijzen locaties, moet er een aanvraag komen. Alleen mensen die niet op eigen terrein een laadfaciliteit kunnen realiseren, kunnen een laadpaal aanvragen. Dat betekent dat er op bepaalde plekken in de gemeente meer behoefte zal zijn aan locaties voor laadpalen dan elders. “In Wijchen-Noord ligt de situatie heel anders dan de Blauwe Hof of in de kleinere dorpen, waar veel mensen een eigen oprit hebben. In de dorpen zijn er overigens ook al laadfaciliteiten bij de dorpshuizen.”

Concessie

De gemeente gaat de laadpalen die in de toekomst geplaatst gaan worden niet zelf vergunnen, maar haakt bij een regionale concessie. De aanvrager kan dan ook niet zelf aangeven wie de leverancier zou moeten zijn. Loermans: “Door mee te gaan met de regionale concessie wordt hopelijk ook een gunstiger laadtarief mogelijk.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7