Echtpaar wil huis bouwen bij beschermd natuurgebied, maar dat kan niet zomaar

Het Renkums Beekdal staat te boek als een van de meest prestigieuze natuurprojecten van Gelderland. Een aantal jaar geleden is een stuk grond teruggeven aan de natuur. Zo'n 40 miljoen euro belastinggeld werd gebruikt om een industrieterrein af te breken. Vanwege geldgebrek bleven enkele huizen en de paardenschuur staan.

Voor Peter Eitjes en zijn vrouw is het een droom om juist op deze plek een woning te bouwen. Na overleg met ambtenaren van de gemeente en de provincie diende Eitjes een verzoek in om het bestemmingsplan van het perceel te wijzigen. "Nu heeft het de bestemming 'natuur met agrarisch medegebruik', maar het is geen natuur", stelt Eitjes. "Het is nu verharding en rommel. Straks gaan we eraan werken dat het ook die natuurkwaliteiten gaat krijgen."

Tegenstander

Eveline Vink is tegen het plan van de familie Eitjes. Als fractievoorzitter van GroenLinks in Renkum is ze van mening dat je geen menselijke aanwezigheid in het Beekdal moet vergroten. "In december heeft de regering gezegd dat ze drie miljard euro uittrekt voor natuur. Wij denken dat dit een hele goede plek is om het daarvoor te gebruiken. Dus als je iets wilt met die plek, ga dan kijken of je het ook aan de natuur kan geven in plaats van er juist meer huizen op te zetten."

De schuur aan de Hartenseweg. Foto: Omroep Gelderland

Ecoloog Bart Heijne is voorzitter van de KNNV, de Vereniging voor Veldbiologie. "Dit is echt een pareltje van de natuur. Niet alleen omdat het zo bijzonder is qua natuurwaarde, maar juist vanwege de verbindingsfunctie." Heijne doelt daarmee op het feit dat het Renkums Beekdal voor flora en fauna de verbindingszone is tussen de Veluwe en de Rijn. Saillant detail: op de plek waar de familie Eitjes een woonhuis wil bouwen is het Renkums Beekdal op zijn smalst.

'Verbindingszone is cruciaal'

De ecoloog wijst erop dat een woonhuis menselijke activiteiten met zich meebrengt. "En elke activiteit verstoort enigszins de natuur. Dieren passen zich aan en gaan die plek dan mijden." Wanneer dat het geval is komt de functie van het Beekdal volgens Heijne in het geding. "We zien overal dat er veel menselijke activiteiten zijn en dat er geknabbeld wordt aan de mogelijkheden voor dieren en planten om zich te kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere. Daarom is zo'n verbinding als deze cruciaal."

Als het aan Peter Eitjes ligt, gaat het terrein er straks zo uitzien.

Foto: Omroep Gelderland

Peter Eitjes is naar eigen zeggen een fervent natuurliefhebber en snapt de gevoeligheid van zijn plan. "Maar op het moment dat we het gevoel hebben het Beekdal te schaden, dan moet je het zelf ook helemaal niet willen."

Woensdagavond stemt de gemeenteraad van Renkum over dit hete hangijzer. De gemeenteraadvergadering is dan hier te volgen.