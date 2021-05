Sil gaat viral met filmpje over plastic, video al vier miljoen keer bekeken

Van der Woerd maakte een video over het plastic afval in het Verenigd Koninkrijk voor natuurorganisatie Greenpeace. "Wat je ziet in het filmpje is dat er 1,8 miljoen afval aan plastic, ongeveer 70 miljoen items, neervallen op Downing Street 10, daar waar minister Boris Johnson woont. Deze hoeveelheid afval (per dag) wordt niet in Engeland gerecycled, maar verscheept naar derde wereldlanden."

"Je ziet in het filmpje dat wanneer dat afval op Downing Street terecht komt, er een enorme lawine aan plastic is. Boris Johnson wordt meegenomen en binnen de kortste keren ligt de hele straat bedekt met plastic die Engeland in een dag verscheept", aldus de regisseur.

De afvalberg op Downing Street. Foto: Sil van der Woerd

En dat ligt niet aan de gewone burgers, stelt Van der Woerd. "Wij recyclen netjes. Maar er is geen goed systeem om te recyclen. In Engeland wordt minder dan 10 procent daadwerkelijk gerecycled. Eén derde van het plastic afval komt terecht bij de verbrandingsovens, bij het restafval en twee derde wordt verscheept naar derde wereldlanden en Turkije. Die krijgen daar dan weer geld voor."

In de natuur

Maar wat blijkt, dat plastic wordt ook in die landen niet gerecycled, maar belandt in de natuur, zo weet Van der Woerd. "Dat plastic wordt daar weer bijvoorbeeld illegaal gedumpt in de jungle."

Door met het filmpje inzichtelijk te maken hoeveel plastic er daadwerkelijk verscheept wordt, hoopt de regisseur op actie. "Het belangrijkste is dat de politiek erop reageert. En dat gebeurt nu ook. In twee dagen tijd is de video al meer dan vier miljoen keer bekeken op verschillende kanalen en de Engelse politiek post erover. Zelfs de kat die op Downing Street woont, Larry the Cat, twittert erover op zijn twitterkanaal met een half miljoen volgers."

Boris Johnson tussen het plastic afval. Foto: Sil van der Woerd

Maar het belangrijkste nieuws kwam later. "Turkije heeft een ban aangekondigd op plastic uit Engeland. Ik ben daar heel blij mee, dat is het beste compliment voor mijn video."

