Minder verkeer, maar wel 20.000 bonnen voor telefoon achter het stuur

Sinds midden 2019 kunnen ook fietsers een bon krijgen als zij hun telefoon gebruiken. In dat jaar deelde de politie in onze regio ruim 15.000 boetes uit.

Het aantal boetes nam dus toe, ondanks een afname van onze reisbewegingen door corona. "Vanwege de coronacrisis was er minder verkeer op de weg", bevestigt een politiewoordvoerster. "De scholen waren tijden dicht en mensen werkten veel thuis." Er waren volgens haar in het coronajaar eigenlijk geen grote controles op alcohol of telefoongebruik in de auto.

Kijk hier een video over telefoongebruik in het verkeer. De tekst gaat eronder verder.

Minder op de weg, minder controles en toch meer boetes; in dat licht bezien zijn de bijna 20.000 boetes fors te noemen. Op een steekproef van Omroep Gelderland antwoordt bijna 30 procent dat zij de telefoon weleens gebruikt onderweg.

Sociaal bijtanken

De onlangs in Apeldoorn gelanceerde campagne MONO moet daar verandering in brengen. Met die campagne wil de overheid mensen aanmoedigen de telefoon op 'niet storen' te zetten als je rijdt. En mocht je toch willen bellen of appen, maak dan even een pitstop bij een tankstation. 'Sociaal bijtanken', wordt dat genoemd. Aanleiding van de campagne is het sterke gebruik van sociale media in het verkeer.

'Enorm lachen'

Rij-instructeurs zitten hele dagen op de weg. Zij zien de gevolgen van afleiding keer op keer. "Je ziet vaak dat mensen aan de telefoon zitten, dan wordt het licht groen en zijn ze te laat. Of ze rijden te langzaam; te veel aandacht gaat naar de telefoon", zegt de Arnhemse instructeur José Martis.

Collega Duco Scholtanus uit Didam: "Tijdens de lessen kijken we ook in de rondte en zodra we iemand voorbij zien komen met een telefoon in de hand, dan wijzen we daarop. En dan moeten we ook altijd enorm lachen als er weer iemand langs de kant wordt gezet. Wat ook weleens gebeurt."

'Vergt alle aandacht'

Hij ziet het probleem niet alleen op de weg, maar ook als leerlingen plaatsnemen in zijn auto: "Het begin al bij het instappen; de zakken zitten vol met portemonnees en telefoons. Het eerste wat ik altijd doe, is huppakee, telefoon uit de zak, geluid uit, trillen uit. Want ja, ze horen hem, ze voelen hem en dan vergt die telefoon meteen alle aandacht. En die gaat dan niet meer naar het rijden."

Martis besluit: "We weten allemaal dat een telefoon over kán gaan. En als je een telefoontje verwacht, zet de auto even langs de kant en pak hem op."