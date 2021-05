‘Snel duidelijkheid nodig over eventuele fusie Dominicus College’

Ouders van leerlingen van het Dominicus College in Nijmegen willen snel duidelijkheid over de toekomst van de school. Ze maken zich flink zorgen nu er wordt gesproken over een eventuele fusie met het Kandinsky College.

De gesprekken over de eventuele fusie met het Kandinsky College zijn tijdelijk stopgezet om te bekijken of het mogelijk is dat het Dominicus College zelfstandig blijft bestaan.

Het is nog niet bekend wanneer dat onderzoek wordt afgerond. Ouders vragen zich af of de fusie wel nodig is, en vinden dat er veel te snel gehandeld is door de schooldirectie.

Anouk Geurts is moeder van een leerling uit 2 vwo en maakt zich ernstig zorgen: “Het Dominicus College is een kleinschalige school met een bijna dorps karakter. Leerlingen hebben daar bewust voor gekozen. Deze onrust komt nog eens bovenop de onrust door corona, en dat zorgt voor stress bij mijn zoon.”

‘Weinig vertrouwen en veel boosheid’

Voor ouders kwamen de fusiegesprekken aan het licht door een publicatie in De Gelderlander. Naar aanleiding daarvan vond er een aantal online gesprekken plaats. Een eerste gesprek was met de schooldirectie. Geurts: “Dat was eigenlijk geen gesprek, want de gespreksfunctie was uitgezet. De directie stak een eigen verhaal af, verhalen konden alleen gesteld worden via de chat, en werden niet afdoende behandeld. Dat zorgde voor weinig vertrouwen en veel boosheid.”

Bij een tweede gesprek was de medezeggenschapsraad (MR) van het Dominicus College aanwezig. Geurts: “Dat was een goed gesprek, het bood veel meer vertrouwen. Verschillende ouders hebben aangeboden om mee te denken.”

Uitkomst van het gesprek is het onderzoek naar de noodzakelijkheid van de fusie. Geurts vindt het belangrijk dat de uitslag van dat onderzoek snel bekend wordt. “Anders wordt het een self-fulfilling prophecy: als er mogelijk gefuseerd wordt, zullen maar weinig nieuwe leerlingen zich aanmelden.”

Het Dominicus College wil niet inhoudelijk reageren.