Ook de bibliotheken mogen weer open: 'Eindelijk'

Barbara Deuss, programmamanager van de bibliotheek in Zutphen en Warnsveld, kan niet wachten tot de deuren open gaan. "Eindelijk. We zijn zo lang gesloten geweest."

Feestelijke heropening

De afhaalbieb, die de afgelopen periode op touw is gezet, is zo succesvol gebleken dat de bibliotheek eerst nog de leveringen en uitgeleende boeken moeten afhandelen. Na meer dan 4000 afgehaalde verrassingstassen is het aanbod nog wat aan de magere kant, zegt Barbara.

"Vrijdag openen we de bieb weer voor het lenen en terugbrengen van boeken. Op 25 mei is de feestelijke heropening en starten we in de ochtenden ook weer met kleinschalige cursussen en activiteiten."

Taalcursussen

Iets meer dan een week geleden deed de bibliotheek in Zutphen nog een oproep aan Den Haag om de bibliotheken weer te openen. Volgens directrice Jacqueline Roelofs was het niet meer uit te leggen dat de terrassen vol zitten en er drommen mensen in de rij staan bij winkels, terwijl onder meer taal- en leescursussen in de bieb al een jaar niet door gaan.

'Heel erg moeilijk geweest'

En juist die functie van de bieb is zo belangrijk voor een grote groep kwetsbare mensen, ziet ook Sylvia van den Top, woordvoerder van de bibliotheken Voorst, Brummen en Eerbeek. "De inloopuren voor senioren voor digitale ondersteuning, de taalcoaches. Juist die contactmomenten voor mensen die wat extra begeleiding nodig hebben. Voor die mensen is het heel erg moeilijk geweest, ook omdat ze vaak een minder sterk sociaal netwerk hebben."

In de bibliotheken starten de cursussen langzaamaan en op kleine schaal nu weer op, zegt Sylvia. "Het mooiste is natuurlijk als alles open mag, maar hier zijn we al heel blij mee."

Ook het Erfgoedcentrum in de Arnhemse bibliotheek Rozet mag de deuren weer openen. Eerder werd het centrum nog gezien als museum. Nu valt het Erfgoedcentrum ondanks een permanent aanwezige tentoonstelling toch onder de bibliotheek.