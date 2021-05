2021: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet

68-jarige jongeling

“Als 68-jarige jongeling ben ik nog aan het afkicken van een druk leven. Ik ben nog steeds actief met allerlei zakelijke klussen. Dan begint het te ‘jeuken’. Ik heb een royaal dak boven mijn hoofd, voldoende centjes voor eten en vermaak, woonachtig in een prachtig dorp, maar er is toch méér?

Noem het een schuldgevoel, of een laat inzicht, maakt niet uit, maar waar het jeukt moet je krabben. Ik wil wat teruggeven aan mensen in de gemeente waar ik zo plezierig in woon. Aan mensen die wat minder geluk hebben op dit moment.

Een aanhangertje

Enige handigheid kan me niet worden toegedicht, drie linkerhanden pesten me al mijn hele leven lang. Maar ik heb wél een aanhangertje. Een snel contact met Jesse van Forte Welzijn maakte duidelijk dat ik wat meubeltjes uit een tikkeltje te volle woning kon halen om naar de stort brengen. De bewoonster zelf kon dat niet, had geen vervoer. Ik vroeg de hulp van een andere dorpsbewoner en het karweitje was in een uurtje gepiept.

Ik veronderstelde dat ik vooral de ander een plezier kon doen met dit soort karweitjes. Maar het tegendeel was waar. De betreffende mevrouw had al meer dan een jaar aangekeken tegen haar te volle appartement. Ze stráálde toen deze verwijderde overdaad haar weer ruimte gaf. Maar vooral wij, de ‘dienstverleners’ werden instant blij. Hoe leuk is het om even die kantoorhandjes te gebruiken, aanhangertje vol te proppen en richting stort te rijden? Wij leken net zo blij als de dame die we geholpen hadden!

Vrijwilligerswerk brengt niet alleen de ander plezier, maar vooral onszelf.”

Na deze ervaring kwamen er meer. Voor ons geen vaste dag in de week, maar een incidentele klus om iemand een kleine dienst te bewijzen. Een enkel uurtje in de week, of in de maand, net wat zich aandient. Met plezier beveel ik Forte Welzijn aan voor nóg handigere en nóg jongere mannen en vrouwen. Vrijwilligerswerk brengt niet alleen de ander plezier, maar vooral onszelf.”

Helpen of hulp nodig?

Wil u ook graag anderen helpen of zoekt u hulp? Kijk dan hier. Wilt u liever persoonlijk met iemand spreken? Bel dan naar 085 - 040 60 66 en vraag naar het Vrijwilligerssteunpunt van Forte Welzijn.