Railterminal na hobbels nu een stap dichterbij

De route was wat hobbelig, maar voor de komst van de Railterminal bij Valburg is nu een belangrijke stap genomen.

De provincie wil binnenkort het bestemmingsplan voor het project vaststellen, waardoor de komst mogelijk wordt.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Eerst moest een procedure opnieuw vanwege een nieuwe rekenmethode rondom stikstof. Daardoor moesten alle zienswijzen ook opnieuw worden ingediend. In eerste instantie waren dat er 120, nu zijn er 50 zienswijzen ingediend. Onder meer door omwonenden die niet blij zijn met de komst van de Railterminal.

Onderzoek moest worden aangevuld

Daarna moest een rapport over de gevolgen voor natuur worden aangevuld, dat is inmiddels gedaan. Ondanks de belangrijke stap hangt nog een aantal zaken boven de markt. De kans is groot dat de zaak nog langs de Raad van State moet én bij het project is dezelfde rekenmethode gebruikt als bij de A15. Daar is discussie over, het Rijk moet bij de A15 nader onderbouwen waarom het die methode heeft gebruikt.

Toch denkt de provincie dat het bij de Railterminal - mocht de onderbouwing worden afgewezen - weinig effect heeft. "Het gaat echt om hele andere getallen", zegt een ambtenaar.

Eerst exploitant, dan schop in de grond

En dan moet er ook nog een exploitant worden gevonden, want pas dan kan de schop in de grond. De kans dat er geen exploitant wordt gevonden, is volgens de provincie erg klein.

Ze verwacht dat de provinciale politiek op 7 juli een besluit neemt. In 2023 moeten de werkzaamheden beginnen.