Mag ik nu zo maar gefouilleerd worden in de buurt van Hedel?

De burgemeester van Maasdriel stelde vorige week een 'veiligheidsrisicogebied' in bij Hedel. Maar wat betekent dat eigenlijk voor mij , als ik daar in mijn auto rijd, of de hond uitlaat?

De eigenaren en oud-medewerkers van fruithandel De Groot in Hedel worden sinds de zomer van 2019 geconfronteerd met zware bedreigingen en aanslagen. Toen werd een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het bedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten via sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro. Sindsdien zijn woningen beschoten en vond iemand een handgranaat bij de voordeur.

Zie ook: Geruchtmakende afpersingszaak fruithandel De Groot: dit gebeurde er tot nu toe

In de strijd tegen het geweld stelde burgemeester Van Kooten vorige week een zogenoemd veiligheidsrisicogebied in rond de afslag Kerkdriel op de A2, en twee andere gebieden in de buurt van Hedel.

Wat betekent dit voor mij, zo'n veiligheidsrisicogebied?

Binnen een veiligheidsrisicogebied mag de politie iedereen preventief fouilleren op verboden wapenbezit. De politie kan dan dus personen fouilleren zónder dat er een concrete verdenking tegen die persoon bestaat. Dat kan je dan dus ook gebeuren als je nietsvermoedend voorbijfietst. Normaal mag de politie je niet zomaar fouilleren.

Afgelopen weekend waren er twee verkeerscontroles bij de A2 ter hoogte van Hedel. Daarbij zijn zo'n 300 auto's gecontroleerd en de inzittenden preventief gefouilleerd.

Wie stelt zo'n veiligheidsrisicogebied in?

Dat doet de burgemeester. Hij krijgt daarvoor de bevoegdheid van de raad. De burgemeester mag zo'n gebied pas instellen na overleg met de officier van justitie.

Wanneer mag de burgemeester dat doen?

Er moet een goede reden voor zijn om zo'n veiligheidsrisicogebied in te stellen. De burgemeester mag dat alleen als de openbare orde verstoord wordt door de aanwezigheid van wapens, of als er angst voor die ordeverstoring met wapens bestaat.

Hoe lang mag dat duren?

De aanwijzing geldt voor een bepaalde duur, die niet langer is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde. Zodra de verstoring van de openbare orde met wapens, of de angst daarvoor, geweken is, wordt de gebiedsaanwijzing ingetrokken.

In dit geval bij Hedel loopt de termijn af op 2 juli. Dan wordt volgens een woordvoerder van de gemeente bekeken of de termijn wel of niet verlengd wordt.

Zie ook: