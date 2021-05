Blikseminslag laat gemeentehuis Buren trillen, code geel van kracht

Op meerdere plekken in onze provincie is de bliksem ingeslagen. Foto: archief Pixabay

Het KNMI heeft voor deze woensdag code geel afgegeven vanwege de kans op onweersbuien. Op meerdere plekken in onze provincie is de bliksem ingeslagen.

De gemeente Buren laat weten dat er een blikseminslag was op het gemeentehuis in Maurik. Daardoor is er een storing in de telefooncentrale en is de gemeente telefonisch niet bereikbaar.

Gebouw trilt

Volgens een woordvoerder staat er een bliksemafleider op het gebouw, waar de bliksem op insloeg. "Ik was niet op het gemeentehuis, maar een collega met wie ik aan het bellen was wel. Je hoorde een hard klap en de collega voelde het gebouw een beetje trillen."

De telefoonstoring bij de gemeente is voorlopig nog niet verholpen. "We hebben net geconcludeerd dat het om een grote storing gaat, dus de kans dat we vandaag de lucht weer ingaan is nihil. Het wordt waarschijnlijk morgenvroeg. Desnoods gaan we vanavond door om ervoor te zorgen dat we onze inwoners snel weer telefonisch te woord kunnen staan."

Volgens de woordvoerder heeft de blikseminslag geen andere schade aangericht.

Zonder stroom

Ook in Renkum is de bliksem ingeslagen. Dat gebeurde bij een woning aan de Bakkershaag, waardoor meerdere huishoudens zonder stroom zitten.

In een filmpje op Twitter is te zien hoe de bliksem de grond raakt. De beelden zijn gemaakt in de omgeving van Arnhem en Nijmegen.

Volgens het KNMI gaan de onweersbuien plaatselijk gepaard met hagel en veel neerslag in korte tijd. Code geel is nog tot het eind van de middag van kracht.