'Lijn je hond aan in het bos en geef wild de rust'

Boswachter Lennard Jasper bevestigt dat. Volgens hem worden reekalveren geboren in de periode half april tot juni. “Moeder reegeit en haar kalfjes zijn niet de hele dag bij elkaar, maar ze is wel dichtbij om haar kroost in de gaten te houden. Reekalveren zijn kwetsbaar en er kan best veel misgaan”, laat hij desgevraagd weten. Loslopende honden zijn volgens hem een bedreiging, net zoals het verkeer.

“Daarom is het juist in het voorjaar van belang dat de rust van reeën en reekalveren niet wordt verstoord doordat mensen of honden te dichtbij komen”, vertelt Jasper. “Als ze worden aangeraakt door mensenhanden of besnuffeld worden door honden, kan de moeder haar jong zelfs afstoten vanwege de geur.”

De boswachter roept daarom ook op dat honden daadwerkelijk aangelijnd moeten zijn in aanlijngebieden. Zelfs in hondenlosloopgebieden adviseert Jasper om een lange lijn mee te nemen, uit voorzorg. “De hond kan dan nooit ver weg lopen en blijft op de paden”, legt hij uit. En over het algemeen is zijn tip: “Zorg wanneer de hond losloopt altijd bij je op het pad blijft en niet zijn neus volgt op zoek naar wild.”