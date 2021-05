'We hebben overwogen ermee te stoppen', huisartsen gefrustreerd over coronavaccinaties

"Bij het geven van de griepprik kunnen mensen gewoon doorlopen en hoeven ze niet een kwartier te blijven wachten", zegt huisarts Ron Klop uit Doetinchem. "En bij deze covid-vaccinatie komt veel meer administratie kijken."

Hij is duidelijk gefrustreerd over de manier waarop het vaccineren gaat. "Dat wij op zondagavond laat te horen krijgen dat het vaccineren (met AstraZeneca, red.) op maandag niet doorgaat en 240 mensen moeten afbellen, had natuurlijk wel anders gekund."

Frustratie is groot

Zijn frustratie wordt breed gedeeld, zegt voorzitter van de Huisartsenvereniging Oude IJssel Christel van der Pol: "Het kost echt heel veel tijd en menskracht en is daardoor een grote belasting voor de dagelijkse praktijk van de huisarts. Daar komt bij dat de vaccins traag geleverd worden en er veel onduidelijkheid over is. Maar we geven niemand daar de schuld van, want de rijksoverheid heeft ook te kampen met tegenvallers in de levering. We willen als huisartsen heel graag onze bijdrage leveren aan het vaccineren, maar de frustratie over de manier waarop is groot."

Praktijkondersteuner Hilde Bruins maakt de uitnodigingen voor de vaccinatie klaar. Foto: Omroep Gelderland

Dat bevestigt ook de Landelijke Huisartsen Vereniging. "In het begin zijn huisartsen ingestapt met het idee dat het een soort griepprikronde zou worden. Dat zagen ze wel zitten. Maar behalve dat je bestelt bij dezelfde organisatie, houdt die vergelijking wel op. Er zijn heel veel huisartsen die zeggen: het is heel veel werk en het past niet naast de andere zorg die we hebben", aldus een woordvoerder.

'Bekijk het maar'

Ron Klop in Doetinchem is één van hen en hij is niet alleen. "We hebben met verschillende huisartsen in de Achterhoek gezegd: RIVM en GGD bekijk het maar, wij stoppen ermee. Maar het RIVM zegt dat aan deze afspraken niet te tornen valt, dus we moeten door."

