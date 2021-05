GGD: 'Houd vast aan geitenstop'

Tijdens die vergadering konden politici experts vragen stellen rondom de geitenstop. Die stop is vier jaar geleden ingesteld, omdat omwonenden rondom geitenhouderijen een vergrote kans op longontsteking hebben.

Volgens Rik van de Weerdt - de GGD-toxicoloog - zijn er geen nieuwe feiten om de geitenstop te heroverwegen.

Hoe het precies komt dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking, wordt nog onderzocht. Dat onderzoek is vertraagd, de resultaten komen nu pas in 2024. Een van de problemen is het aantal patiënten dat nodig is voor het onderzoek. Dat zijn er nu 19, terwijl er 800 nodig zijn.

Weinig longontstekingen

Het afgelopen jaar - tijdens corona - kwamen longontstekingen weinig voor. Dat maakt het onderzoek moeilijk. Maar als het aantal longontstekingen zo snel afneemt, zijn geiten dan wel de ziektekiem? Die conclusie kan volgens het RIVM niet worden getrokken. "Je kan niet zeggen: er zijn nu geen longontstekingen, dus de geiten zijn niet het probleem", zegt Joke van der Giessen tijdens de vergadering.

Zij benadrukt dat over lange tijd de vergrote kans is waargenomen. "De situatie is nu - met corona - heel anders. Corona beïnvloedt alle infectieziekten. Menselijk gedrag is veranderd, mensen nemen maatregelen: ze wassen handen, dragen mondkapjes."

Eind 2021 wél patiënten

Deskundigen verwachten volgens het RIVM dat het aantal infecties eind 2021 weer zal normaliseren en dat de patiënten dán wel gevonden kunnen worden.

Er was ook kritiek op het onderzoek van het RIVM. Piet Vellema werkte jarenlang voor de Gezondheidsdienst voor Dieren en is een zeer bekend gezicht in de geitensector. Volgens hem is het onderzoek niet consistent. Hij roept de politici op om de de rapporten nogmaals goed te lezen. Zo benadrukt hij dat er niet is gekeken naar de omvang van de bedrijven. "We hebben bedrijven met vijftig dieren en bedrijven met vijfduizend dieren. Als je denkt dat geiten een bron zijn, zou je verwachten dat de omvang van het bedrijf daarmee te maken heeft. Maar dat is in dit onderzoek niet meegenomen."

Zijn bijdrage werd overigens niet door iedereen gewaardeerd. Verschillende partijen vonden dat hij onderzoeken van gerenommeerde instanties in diskrediet probeerde te brengen.

Volgende week vergadert de provincie opnieuw over de geitenstop.