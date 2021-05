Klimaatbosjes op loopafstand voor iedere Overbetuwenaar? D66 pleit voor meer groen

Klimaatbosjes zijn stukken groen die worden aangevuld met een verzameling bomen. Het doel van zo’n parkje is om bij de burger het belang van een gezonde natuur te benadrukken. Daarnaast kan het de luchtkwaliteit verbeteren en moet het de biodiversiteit een hoognodige impuls geven.

“Vlinders, sprinkhanen, krekels en andere insecten doen het grandioos slecht qua populatie. In mijn jeugd kon je ze tellen als je de natuur inging”, weet Roel Eefting, fractievoorzitter van D66. “Dat is nu helaas niet meer het geval. Daardoor hebben vogels bijvoorbeeld ook minder te eten, zo blijf je doorgaan. Daar moeten we iets aan doen.”

Hulp van de provincie?

De partij laat zich inspireren door buurgemeente Lingewaard. Daar krijgen alle burgers binnenkort een klimaatbosje op vijfhonderd meter loopafstand. Maar vanwege de financiële situatie valt de klus op korte of middellange termijn niet te klaren in Overbetuwe, meldt het college. Wel wordt de optie meegenomen in het kwaliteitsplan Openbare Ruimte van Overbetuwe.

Desondanks wil D66 niet wachten tot het college in actie komt. “Heb je een stukje groen, dan kan je daar prima een klimaatbosje maken. Dat hoeft niet veel te kosten. Als je dan zo’n antwoord van de gemeente krijgt, word je daar toch een beetje moedeloos van”, deelt Eefting.

Daarom stapt zijn partij nu naar D66 Gelderland om te onderzoeken of er nog een subsidie beschikbaar is via de provincie. Zo hoopt hij de klimaatbosjes ook op de agenda te zetten voor andere gemeenten. “Het biedt wat ons betreft alleen maar voordelen. De bosjes zorgen voor bewustwording onder omwonenden, het is goed voor ons klimaat én leuk voor kinderen. Wat wil je nog meer?”