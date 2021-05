Passiflorahoeve verwelkomt jonge vlinders, maar wij kunnen ze nog niet zien

Een appelgroene rups, versiert met helder gele bolletjes, eet zich door een blad heen. "Iedere rupsensoort heeft een andere plant nodig om van te leven", vertelt de eigenaar en oprichter van de botanische tuin en zorgboerderij. "Het is voor ons een hele drukke tijd. Nu moeten zoveel mogelijk rupsen uitgroeien tot mooie dag- of nachtvlinders."

De Passiflorahoeve heeft vijf tuinen waarin meer dan 90 verschillende soorten vlinders te zien zijn.

Rups in de vlindertuin Harskamp

Achter op schema

Hoewel in de tropische vlindertuin al verschillende felgekleurde vlinders rondvliegen, zijn het er een stuk minder dan normaal in deze tijd van het jaar. "Door de onzekerheid die de maatregelen omtrent corona met zich meebrengen, zijn we later de vlinders gaan kweken", legt Piet uit.

Vlinder eet nectar uit bloem

"Je kunt, door de poppen op een koele temperatuur te bewaren, ze tot wel een à twee maanden later laten uitkomen. Omdat we al zagen aankomen dat bezoekers ontvangen nog een tijd niet mogelijk zou zijn, hebben we de poppen en rupsen pas later in de kassen gelegd. Dus we lopen iets achter op schema in vergelijking met andere jaren", gaat hij verder.

Dierentuin

Hoewel de Passiflorahoeve onder de dierentuinen valt en dus weer open mag, blijft de vlindertuin voorlopig nog dicht. De binnenverblijven mogen nog niet open, vandaar dat het voor de Passiflorahoeve niet haalbaar is open te gaan.

"Op de planning stond om aankomende zaterdag 22 mei open te gaan voor publiek", zegt Piet, "maar we hebben één vlindertuin in de openlucht en de andere zijn allemaal overdekt. Omdat er voor bezoekers dan maar één tuin te bezichtigen is, hebben we besloten nog niet open te gaan.

Vrijwilligers

Hoewel de deur dus nog even dicht moet blijven, is er genoeg werk bij de vlindertuin. Behalve de deelnemers van de zorgboerderij draait de Passiflorahoeve op vrijwilligers. Daarom deed Piet een oproep voor nieuwe vrijwilligers bij het multimediaal platform Gelderland Helpt.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.





