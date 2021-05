Waterpolo-international Van de Kraats naar Spaanse topclub

Van de Kraats voegt zich bij de Spaanse topclub bij mede-international Vivian Sevenich, die ook het eerste contact legde. "Ik heb een aantal keer gebeld met coach Dani Ballart over de plannen met het team en mij als speelster", aldus Van de Kraats op waterpolo.nl.

"Mataró kwam me voor als een omgeving waar ik me thuis zou voelen. Met een goede coach en een prachtig zwembad. Daarnaast is Spanje een sterke competitie en speelt Mataró Euro League, dat was voor mij ook een must. Het voelt allemaal als de juiste stap in mijn ontwikkeling. Ik denk dat ik er veel kan leren."

'Linkshander' Van de Kraats was met het Nederlands team actief op het WK van 2019 in Zuid-Korea, het EK 2020 in Boedapest en dwong afgelopen januari op het olympisch kwalificatietoernooi een ticket af voor de Spelen. Op dat toernooi eindigde ze als derde op de topscorersranglijst.