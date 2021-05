SWOM zoekt met spoed chauffeurs voor Seniorenvervoer

Het SWOM (Stichting Welzijn Ouderen Millingen) vervoert 7 dagen per week senioren uit Millingen, Leuth en Kekerdom naar diverse bestemmingen in de regio. Op deze manier werkt men mee aan het sociale contact van deze senioren. Het vervoer wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Om dit vervoer uit te kunnen blijven voeren is men met spoed op zoek naar nieuwe chauffeurs (m/v). Deze vrijwilligers moeten uiteraard in het bezit zijn van een rijbewijs en affiniteit hebben met senioren. Verder is het handig wanneer de chauffeurs in Millingen, Kekerdom of Leuth wonen.

Bij interesse is het mogelijk om vrijblijvend een keer mee te rijden met een van de chauffeurs. Meer informatie is te verkrijgen bij de coördinator Thea de Wijse via 0481-431105, bereikbaar op iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00.u.