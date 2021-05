Coronatest voor fans NEC: 'Ik heb het er graag voor over'

Àlleen met een actuele coronatest krijgen supporters toegang tot De Goffert. Die testen moeten gedaan worden op het Testpaviljoen in Nijmegen-Noord en daar was de wachttijd rond het middaguur meer dan een uur door een storing.

NEC-fan Graham Hickford maakt zich er niet te druk om. "Ik heb het er heel graag voor over. Een testje meer of minder moet kunnen. Ik was ook al bij die Fieldlab-wedstrijd tegen De Graafschap en de eerste wedstrijd tegen Almere. Ik heb het zeker gemist. Vooral het samenzijn met de andere supporters en familie en vrienden, die ook meegaan. Want het voetbal is vaak niet om over naar huis te schrijven. Het gaat meer om het socializen."

NEC-supporters in de rij voor een coronatest. Foto: Omroep Gelderland

Graham ziet nu wel perspectief. "Roda niet onderschatten, maar dan hopen op zondag de finale. We gaan herrie maken. Tegen De Graafschap was het met 1150 fans al een oorverdovend lawaai. Nu wordt dat nog meer. We zijn er klaar voor. Twee wedstrijden alles of niets. Het zou wat zijn: eredivisie. Dan zit De Goffert eindelijk weer vol met 12.000 toeschouwers. Geen testen meer, maar gewoon weer kijken naar wedstrijden tegen Vitesse en Ajax en Feyenoord. Daar zijn we voetbalsupporter voor geworden, hè."

Bij NEC vergt het ook heel wat logistieke organisatie. "Ja, het was in no-time uitverkocht", vertelt manager supporterszaken Luc te Riele. "We moesten de complete wedstrijdorganisatie weer op touw zetten. Van horeca tot stewards."

Verrast door noodbevel

Maar buiten het stadion, op het plein voor De Goffert, zijn de fans niet welkom. "We hebben de afgelopen wedstrijden gezien wat het teweegbrengt hier. Het is goed verlopen en de supporters hebben de spelers echt een stimulans gegeven. Daarom zijn wij echt verrast dat er nu een noodbevel is afgegeven."

