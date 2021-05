De Graafschap ontslaat trainer Mike Snoei: 'Twijfel over manier van werken'

Trainer Mike Snoei is bij De Graafschap zijn baan kwijt. De inwoner van Didam is het slachtoffer nu de club uit Doetinchem er niet in geslaagd is de eredivisie te bereiken. Dat melden bronnen aan Omroep Gelderland.

De positie van Snoei wankelde al een aantal dagen nadat De Graafschap zaterdag vroegtijdig werd uitgeschakeld in de play-offs. In de reguliere competitie kregen de Achterhoekers tegen Helmond Sport en Jong Ajax twee riante kansen om te promoveren, maar die missie mislukte jammerlijk. Bijna niemand twijfelde dat De Graafschap zou promoveren, maar het lukte toch niet.

Bij De Graafschap is de afgelopen dagen in gesprekken duidelijk geworden dat Snoei nog te weinig draagvlak geniet om door te kunnen als verantwoordelijk coach. Daardoor kwam zijn positie direct onder druk te staan. De oefenmeester mocht in februari nog wel zijn contract verlengen na een sterke serie in de competitie. Naar verluidt is in die verbintenis wel een clausule opgenomen, waardoor de club niet nog twaalf maanden salaris hoeft over te maken. Een deel van het contract moet wel worden afgekocht.

Irritaties en wrijvingen

Snoei riep ondanks zijn indrukwekkende arbeidsethos intern en extern weerstand op. Zijn dominante en soms norse karakter zorgde voor veel irritaties en wrijvingen binnen De Graafschap. Nu de doelstelling niet is gehaald, komen die nog wat meer aan de oppervlakte. Snoei ruziede regelmatig met spelers, stafleden en ook andere werknemers.

Ook bij veel supporters ligt Snoei vanwege zijn soms nukkige uitstraling slecht. Daarnaast speelt ook het soort voetbal dat werd gespeeld een belangrijke rol. De Graafschap pakte weliswaar net als vorig seizoen veel punten (op mentaliteit) en lag opnieuw heel lang op promotiekoers, maar het spel (veel kracht en opportunisme) bekoorde niet bij de achterban.

Twijfel

De clubleiding zag geen andere weg dan Snoei uit zijn functie te zetten. Nadat het nieuws woensdagochtend uitlekte, reageerde ook De Graafschap direct met een persbericht op de site. "Wij hebben Mike leren kennen als een keiharde werker, die een groep lang scherp weet te houden en die tot de laatste minuut heeft gevochten voor promotie. Er is twijfel of deze manier van werken drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie vol te houden is. Dan is het beter om nu de conclusie te trekken en niet door te gaan", aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

"Ik kijk terug op twee fantastische jaren bij een geweldige club", legt Mike Snoei op het eigen clubkanaal uit. "Ik ben trots op mijn selectie en staf, we hebben tot het einde geknokt op zoek naar dat ultieme doel. Een geweldig woord van dank aan de supporters van De Graafschap. Ondanks alle coronabeperkingen bleven zij de club tot de laatste seconde steunen met imposante acties. Het doet mij dan ook pijn dat wij samen één doelpunt tekort kwamen voor de zo gewilde promotie."

Met het vertrek van Snoei is de zoektocht naar een nieuwe trainer direct begonnen. Aan Hofstede nu de taak om de juiste opvolger voor Snoei te vinden. Samen zullen zij vervolgens een kwalitatief sterke en vooral frisse selectie samen moeten stellen die volgend seizoen wel promoveert naar de eredivisie.

Zie ook: Supporters van De Graafschap willen van trainer Mike Snoei af: 'Daarna verleng ik pas mijn seizoenkaart'