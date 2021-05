Gemeentebelang wil huizen hoger maken om kosten omlaag te krijgen

Gemeentebelang Nunspeet wil hogere woningen in de gemeente hebben. In plaats van de twee verdiepingen met een kap, zou de partij graag vier lagen zien. Een extra woonlaag zou mogelijk, met de huidige hoge bouwkosten, meer initiatieven rendabel maken.

Net als in de rest van Nederland is de vraag naar betaalbare woningen in Nunspeet groot. “We moeten zoeken naar oplossingen om betaalbaar wonen voor alle doelgroepen in Nunspeet te kunnen realiseren”, vertelt fractielid Corrie Jansen. “We zullen alle mogelijkheden moeten meenemen.” Daarom zal, op initiatief van de partij, na de zomer gesproken worden over diverse creatieve woonoplossingen. Zoals bijvoorbeeld Knarrenhofjes, snelle bouwconstructies, het bevorderen van doorstroom, 'maar ook zeker het toevoegen van een extra woonlaag waar dit passend is'.

Vooral de extra woonlaag toevoegen waar dit mogelijk is, is volgens Gemeentebelang een heel realistische optie. “Uiteraard willen we geen hoogbouw in Nunspeet want de woningbouw moet wel passen bij de Nunspeetse schaal en sfeer”, zegt Jansen. “Met vier lagen in plaats van drie kun je toch echt niet spreken van stadse fratsen, daar zijn wij ook niet van. Trouwens, er zijn al genoeg appartementsgebouwen die ook zo hoog of zelfs hoger zijn in onze gemeente.”

Tot verbazing van Gemeentebelang stond in de stukken bij het agendapunt Woningbouw op maat dat het college op dit punt erg terughoudend is. Naar aanleiding van de vragen van Gemeentebelang gaf de wethouder aan dat het denkbaar is om dit per locatie mee te nemen als mogelijkheid. De lokale partij roept dan ook toekomstige initiatiefnemers op om richting de toekomst deze mogelijkheid mee te nemen.