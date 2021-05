Dierentuin snakte naar bezoekers: 'Ik word er een beetje emotioneel van, merk ik'

Woordvoerder Tim Lammers zegt dat het een bijzondere dag is voor iedereen die Burgers' Zoo een warm hart toedraagt. "Gek, ik word er zelfs een beetje emotioneel van, merk ik", zegt hij met een brok in zijn keel. "Dit zijn de eerste bezoekers van 2021. Ja, daar kijk ik wel erg naar uit."

Hij moet even naar woorden zoeken. "Het is zo gek. Eerst zit je een halfjaar dicht, terwijl je hier werkt om de mensen een leuke dag te bezorgen. Ja, dat raakt me. We zijn deels geopend, maar uiteindelijk zijn we blij dat we de mensen ons park weer mogen laten beleven. Het liefst wil je natuurlijk het ecosysteem laten zien: de ocean, de desert. Dat zijn de eyecatchers. Maar de finish is in zicht. Als het gaat zoals het eruitziet, zijn we over drie weken weer helemaal open."

Lammers spreekt van een bijzonder jaar voor Burgers' Zoo. Het is al half mei en de eerste bezoekers komen nu pas binnen. Bizar, vindt hij het. Er is echter genoeg om opgetogen over te zijn, zoals de geboorte van enkele dieren. Dieren die nog niemand van buiten de dierentuin écht heeft kunnen zien.

Het Arnhemse dierenpark kan nog niet de hoeveelheid mensen verwelkomen die het jarenlang gewend was. "We zijn beperkt in het aantal mensen dat we kunnen binnenlaten, beperkter nog dan vorig jaar, omdat we alleen buiten mogen zijn. Maar ik denk dat straks, even voor negenen, de eerste mensen al klaar staan. En daar heb ik heel veel zin in", aldus Lammers.

Zie ook: Oehoe-koppeltje broedt al jaren 'in het geniep' in Burgers' Zoo