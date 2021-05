'The Champ' spreekt NEC'ers moed in met speciale videoboodschap

Dat de glazen bol van de geboren Gelderlander werkt, bewees hij voorafgaand aan de eerste ronde al. Waar Almere City FC door veel kenners als favoriet werd bestempeld, dichtte De Jongh, die onlangs viral ging met een opmerkelijk interview in steenkolenengels, de Nijmegenaren al goede kansen toe. En ook voor de komende confrontatie is hij positief gestemd.

"Kijk, bij NEC voetballen ze eigenlijk nog zonder druk. Ze konden vrijuit voetballen tegen Almere. Terwijl die in principe gewoon een betere selectie hebben", blikt de voormalig trainer van SDC Putten nog even terug. "Tegen Roda is het van te voren meer een 50/50 wedstrijd, maar persoonlijk denk ik dat NEC de finale haalt. Ze spelen met publiek, er is geen druk, het is één wedstrijd en ze zitten in een flow."

'Oppassen voor de counter'

Toch moet NEC volgens The Champ wel oppassen dat ze niet dezelfde fout maken als De Graafschap. "Ik zei van te voren al over De Graafschap; de kans is heel groot dat het niks wordt. En met alle respect, maar ze hebben tegen Roda gewoon veel te aanvallend gespeeld. Drie goals tegen in een knock-outwedstrijd, kan gewoon niet."

Hij gaat verder: "Kijk, Roda is niet meer het Roda van vroeger, maar als jij als een gek gaat aanvallen dan counteren ze je weg. Dat moet NEC niet laten gebeuren. Ze moeten geduldig zijn en oppassen voor de counter."

Kansen in de finale?

Als de ploeg van coach Rogier Meijer de finale daadwerkelijk haalt, is de kans groot dat FC Emmen de tegenstander wordt. Ze spelen later vanavond thuis tegen NAC Breda en liepen ondanks een ijzersterke serie directe handhaving mis. "Ik denk dat Emmen die finale makkelijk haalt en normaal gesproken ben je als NEC op dat kunstgras in Emmen dan kansloos tegen die ploeg, maar het is nu maar één wedstrijd hé, het kan zomaar gebeuren!"

Peptalk

Mocht Rogier Meijer nog een manier zoeken om zijn spelers te motiveren, dan kan hij altijd nog de hulp inschakelen van Pieter de Jongh. Vanuit zijn huis in Mozambique nam hij speciaal voor Omroep Gelderland een videoboodschap op voor de spelers van NEC. Kijk hieronder naar de peptalk.