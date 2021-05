Kil, koel en wisselvallig, zo ziet het er met Pinksteren uit dit jaar

Wie met Pinksteren op een terrasje wil zitten, of een bezoekje aan de dierentuin of een museumtuin wil brengen, kan maar beter zorgen dat de regenjas of paraplu binnen handbereik is. Een trui kan ook geen kwaad, overigens.

Die conclusie kun je wel trekken als je naar de weersverwachting van Marco Verhoef van Weerplaza luistert: "Het blijft kil, koel en wisselvallig."

Vorig jaar gingen op Tweede Pinksterdag de terrassen weer open. Toen kwamen de temperaturen in het hele pinksterweekeinde ruim boven de 20 graden uit. Op pinkstermaandag was het zomers warm en werd het 25,4 graden in De Bilt. Pinksteren viel toen overigens wel een week later dan dit jaar.

Wind, wolken en buien

Die hoge temperaturen van vorig jaar gaan we komend weekeinde niet halen, verwacht Verhoef. Voor deze tijd van het jaar zijn volgens hem temperaturen van zo'n 18 of 19 graden normaal, en daar blijven we onder: "Die temperatuur wil maar niet omhoog."

Donderdag is het nog aardig weer, maar vanaf vrijdag wordt het dan weer slechter, aldus Verhoef: "Vrijdag en zaterdag ligt er een lagedrukgebied dichtbij. Dat betekent: meer wind, meer wolken, meer buien."

Vrijdag wordt het dan 15 of 16 graden: "Zaterdag doen we daar dan weer wat vanaf. Zondag lijkt dan weer een fractie minder nat. Maar maandag krijgen we opnieuw te maken met een flink aantal buien.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met weerman Marco Verhoef: