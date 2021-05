NEC zonder Proper en Tavsan in play-offs tegen Roda JC

Tavsan haakte in de warming up tegen Almere City af met een hamstringblessure. De door Besiktas begeerde aanvaller is niet voldoende hersteld om donderdag in actie te komen. Dirk Proper traint weer mee na enkele positieve coronatests, maar is nog niet speelgerechtigd. NEC-trainer Rogier Meijer hoopt dat de middenvelder in een eventuele finale weer beschikbaar is. Joep van der Sluijs is er al langer niet bij vanwege een knieblessure.

1500 fans

NEC trainde in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Roda in het stadion. Daarbij was de pers niet welkom. Bij het duel in De Goffert donderdag zijn 1500 fans aanwezig. Die moeten van tevoren wel een coronatest ondergaan. Er was onduidelijkheid over de locatie waar die test zou plaatsvinden. Dit blijkt nu bij Pathé in Nijmegen-Noord te zijn.

NEC-supporters in de rij voor een coronatest Foto: Omroep Gelderland

NEC speelde de laatste zeven jaar vier keer in de play-offs en dat liep geen enkele keer goed af. In 2014 strandde de ploeg tegen Sparta, in 2017 tegen NAC, een jaar later tegen Emmen en in 2019 was RKC te sterk. De winnaar van NEC-Roda JC speelt in de finale tegen de winnaar van Emmen-NAC.

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Barreto, Odenthal, Sanniez; Vet, Bruijn; Okita, Janga, El Karouani.