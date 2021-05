Midden in de nacht naar de sportschool: 'Het is hoog nodig voor mijn billen en benen'

Er werden om middernacht tussen de tien en twintig mensen verwacht, maar het werd veel drukker. Eén van de vroege vogels is Manon Klein. Voor een grote spiegelwand is ze met gewichten in de weer. "Het is wel wat vroeg, maar ik ben blij dat we weer mogen", zegt ze met een grote lach. "Om 00.00 uur stonden we voor de deur, hoor. Het werd echt tijd dat het weer open ging."

Luister hier naar een reportage:

De sportscholen mogen weer open

De afgelopen tijd had de sportschool allerlei apparatuur buiten staan, in een tent van 150 vierkante meter. Dat is dinsdagavond allemaal naar weer naar binnen verplaatst, waarna er nog even gepoetst moest worden. Klokslag middernacht konden de binnendeuren dan eindelijk weer open.

Veel van de sporters hebben maandenlang thuis getraind. "Maar dat is toch anders", klinkt het uit de monden van de sporters. "Ook buiten is het anders. Niet alle apparaten konden naar buiten."

'Nu is het weer vol gas trainen'

Manon zegt vandaag rustig te willen beginnen: "Ik train nu alles wat ik eigenlijk thuis niet heb kunnen trainen. Dus vooral mijn triceps. Dat heb ik echt gemist. En natuurlijk mijn billen en benen. Dat is voor mij wel het belangrijkste om te trainen."

Manon zegt dat ze echt merkte dat ze zonder de sportschool achteruitging. "Ja, heel erg. Maar nu is het weer vol gas trainen."

Bekijk de video: