Zwiertje Nagelhout benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau

In Oldebroek is mevrouw Zwiertje Nagelhout op dinsdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een bijzondere prestatie! Mevrouw Nagelhout, die dacht voor een bespreking naar het gemeentehuis te komen, was volledig verrast. Zij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. Zoon Sebastian spelde de decoratie bij zijn moeder op.

Mevrouw Nagelhout kreeg de onderscheiding voor haar jarenlange en totaal vrijwillige inzet voor het dorp Hattemerbroek. Mevrouw Nagelhout zet zich in voor de gehele samenleving van Hattemerbroek en de gemeente Oldebroek. Ze zet zich in voor de kerk, de lokale omroep, het Longfonds en ondersteunt bovendien de Oranjevereniging en het dorpsoverleg van Hattemerbroek. Mevrouw Nagelhout staat vanuit haar winkel en snackbar altijd voor iedereen klaar. Ze heeft altijd een luisterend oor en ondersteunt wie dat nodig heeft.

Tal van activiteiten in het dorp organiseert mevrouw Nagelhout of ondersteunt ze vanuit haar winkel. Als voorbeelden noemde burgemeester Haseloop de activiteiten rondom Koningsdag, Sint Maarten, de intocht van Sinterklaas en de zogenaamde Snertwandeling. Mevrouw Nagelhout, in Hattemerbroek beter bekend bij haar voornaam ‘Zwiertje’ maakt er altijd voor iedereen, jong en oud, een feest van. Ze denkt met iedereen mee en is zeer betrokken. Mevrouw Nagelhout is enthousiast en bereid om mee te denken of mee te werken. Ze stond aan de wieg van het Klompenpad en was actief lid van het dorpsoverleg Hattemerbroek. Haar deur staat altijd open, ook als de winkel toevallig eens gesloten is.

Naast haar werk in haar winkel en snackbar én de activiteiten in het dorp is mevrouw nauw betrokken bij de zorg voor haar moeder en staat ze altijd klaar voor een tante. Onbaatzuchtig en dienend te werk gaan typeert haar. Dit blijkt ook uit de vele brieven die meegestuurd werden met de aanvraag voor deze onderscheiding. Dat leidde tot deze bijzondere Koninklijke onderscheiding. Dochter Claire en de zus van mevrouw Nagelhout spraken mevrouw toe; ook daaruit bleek dat mevrouw Nagelhout zelf én haar inzet voor de gemeenschap zeer gewaardeerd wordt.