Duivels dilemma bij De Graafschap: positie Mike Snoei wankelt

Spelers, trainers en andere werknemers van de club likken de wonden van een rampweek, waarin De Graafschap geen promotie afdwong. De club uit Doetinchem kwam in de competitie één doelpunt tekort en werd in de play-offs direct uitgeschakeld door Roda JC. De doelstelling (promotie met aanvallend voetbal) werd niet gehaald. Het seizoen mislukte daarmee hopeloos. Woensdag traint de selectie nog één keer en daarna mogen de spelers met vakantie. Vanaf nu zijn de beleidsbepalers op De Vijverberg aan zet.

Ook Hofstede verantwoordelijk

Bij De Graafschap vindt momenteel een grondige en pijnlijke evaluatie plaats. De eerste vraag die op tafel ligt, is of trainer Snoei het veld moet ruimen. En geldt dat dan ook voor technisch manager Peter Hofstede, die verantwoordelijk is voor het samenstellen van de selectie? Uit verschillende bronnen wordt duidelijk dat in eerste instantie vooral Snoei allesbehalve zeker is van zijn baan, ook al werd zijn contract in het voorjaar (door Hofstede) nog verlengd.

De morrende achterban, die zich al dagen via social media meldt, is behoorlijk eensgezind. Zij vinden dat Snoei moet vertrekken. Maar ook voor Hofstede bestaat nog maar weinig draagvlak. De Oosterbeker wordt verweten dat hij spelers aantrok die geen versterking bleken, zoals Clint Leemans, Melvin Platje, Jhonatan Opoku en Rick Dekker.

Peter Hofstede en Mike Snoei in gelukkiger tijden. Foto: Omroep Gelderland

Voor De Graafschap zijn de supporters van groot belang. Als Snoei en Hofstede aanblijven, lijkt De Graafschap beduidend minder seizoenkaarten te verkopen. Vooral het vertrouwen in de trainer uit Didam is bij het gros van de aanhang verdwenen, zo blijkt uit veel reacties.

Gunfactor

Snoei mist als uithangbord van de club de warme uitstraling, die een trainer als Henk de Jong bij de supporters wel had. Ook met de media maakte hij af en toe bonje. Hij mist daardoor de gunfactor bij fans. Bij een club als De Graafschap is dat een niet te onderschatten factor. Maar nog belangrijker is dat de trainer hoofdverantwoordelijk is voor de geleverde prestaties. Onder aan de streep is de simpele conclusie dat Snoei in zijn opdracht heeft gefaald. Net als de spelersgroep, die in de winterstop nog kwalitatief werd versterkt.

De Graafschap speelde dit seizoen voetbal dat gebaseerd was op kracht en toeval. Met opportunistisch en fysiek spel werden de punten vaak nog binnengesleept. "We hebben op voetballend gebied te weinig progressie geboekt", reageerde aanvoerder Ted van de Pavert na de sof tegen Roda in de play-offs. Een harde conclusie voor iedereen, maar die vooral bedoeld was als kritiek op de technische staf.

Snoei is er te weinig in geslaagd om van De Graafschap een ploeg te maken die aantrekkelijk voetbal speelde. Daardoor werd een wedstrijd dit seizoen zelden vroegtijdig beslist, bijna altijd was het moeizaam. Met (ervaren) spelers als Ralf Seuntjens, Opoku, Elmo Lieftink, Danny Verbeek en later Leemans en Platje had dat wel vaker gemoeten.

De Graafschap beschikte met een spelersbudget van 2 miljoen euro over bijna de hoogste begroting van de eerste divisie. Ook Hofstede mag het zich persoonlijk aanrekenen dat de gekozen speelstijl niet tot promotie leidde, ook al verprutste De Graafschap vorige week dan ruim vijftien opgelegde kansen in drie wedstrijden.

Weerstand en irritaties

Het draagvlak voor Snoei om nog door te gaan, is flink afgebrokkeld. Uit een rondje langs verschillende spelers, stafleden en andere medewerkers binnen De Graafschap blijkt dat de geboren Rotterdammer behoorlijk wat weerstand opriep. Regelmatig waren er onderling irritaties. Ook in de staf. Nu aan de doelstelling niet is voldaan, is dat vertrouwen en perspectief voor de toekomst aangetast.

Ook de chemie met de spelersgroep lijkt nog onvoldoende aanwezig om volgend seizoen opnieuw voor promotie te gaan. Daarvoor ging er achter de schermen te veel mis. Het is nu aan de Raad van Commissarissen en directie (Hans Martijn Ostendorp) om een eerste cruciale beslissing te nemen. Pas dan kan de blik in Doetinchem weer op de toekomst.