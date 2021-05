Waarom een begrafenisverzekering zo belangrijk is

Het is verstandig om alvast naar een begrafenisverzekering te kijken, ook op jonge leeftijd. Het is misschien niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar je hebt er uiteindelijk veel profijt van. Als je het nu regelt, hoeven jij en je nabestaanden er later niet meer over na te denken. Ook op jonge leeftijd is het al slim om verschillende begrafenisverzekeringen te vergelijken. Het kan je veel kosten besparen op de korte en lange termijn.

De zorg uit handen geven

Een begrafenis of crematie brengt waarschijnlijk meer werk met zich mee dan je verwacht. Er moet heel veel geregeld worden waar je van te voren niet aan denkt. Een gemiddelde begrafenis kost momenteel €9000. Wanneer je geen verzekering afsluit, komen deze kosten te liggen bij de nabestaanden. Dat is een grote extra zorg die een uitvaartverzekering uit handen kan nemen. Door iedere maand een premiebedrag te betalen, zijn de kosten later alvast gedekt. Wil je verschillende begrafenisverzekeringen met elkaar vergelijken om een goed beeld te krijgen van de kosten? Dit kan heel eenvoudig via bijvoorbeeld www.uitvaartverzekeringvergelijken.com. De verzekering afsluiten kun je vervolgens veilig op de website van de verzekeraar doen.

Nabestaanden ontlasten

Een begrafenisverzekering wordt met name afgesloten om de nabestaanden te ontlasten. Zeker op financieel gebied, een gemiddelde uitvaart kost namelijk €9000. Wanneer je een verzekering afsluit, betaal je iedere maand een relatief klein bedrag om deze kosten te dekken. Maar ook scheelt het de nabestaanden regelwerk wanneer je van te voren het één en ander vastlegt.

Begrafenisverzekering in diensten of geld

Je kunt kiezen tussen een uitvaartverzekering in diensten of in geld. In het eerste geval zijn de producten en diensten die bij een begrafenis horen verzekerd. Je regelt een soort van de belangrijkste onderdelen van de uitvaart en legt de eventuele extra wensen vast. Mochten je wensen veranderen, dan kun je dat altijd nog aanpassen. Wanneer je kiest voor een uitvaartverzekering in geld, kunnen de nabestaanden de uitvaartverzorger zelf kiezen en het verzekerde geldbedrag vrij besteden.

De kosten van een begrafenisverzekering

Om de kosten van een uitvaart te kunnen betalen kun je kiezen voor een begrafenisverzekering, maar hiervoor dient ook premie betaald te worden. Het bedrag van de verzekering is mede afhankelijk van de leeftijd. Hoe tijdiger je de verzekering afsluit, hoe goedkoper de premie per maand zal zijn. De verzekeraar maakt namelijk een risicoberekening. Een jonger iemand heeft statistisch gezien nog meer levensjaren voor zich, hierdoor kan deze persoon dan ook statistisch gezien langer premie betalen dan een ouder persoon. Hierdoor zal een jonger persoon een lager maandbedrag betalen. Het kan dus voordelig zijn om op jongere leeftijd al te onderzoeken of een uitvaartverzekering iets voor jou is. Hierdoor zul je elke maand maar een klein maandbedrag hiervoor hoeven te reserveren. Wanneer je het pas op latere leeftijd doet kan dit toch al een behoorlijke kostenpost zijn.

Vergelijken van begrafenisverzekeringen

Hoe kies je nou eigenlijk de juiste begrafenisverzekering? Niet alleen is het fijn om geld te besparen, het is natuurlijk ook goed om te weten wat er in je pakket of verzekering zit. Zijn er bepaalde wensen die je hebt waarvoor je een extra geldbedrag wilt overhouden? Of ga je voor een simpele basisverzekering waarmee de zorgen van nabestaanden uit handen worden genomen? Er zijn verschillende uitvaartverzekeraars met ieder hun eigen aanbod. Een van de populairste verzekeraars is bijvoorbeeld DELA door de lage tarieven en kwalitatieve dienstverlening.

Tegenwoordig hoef je niet meer zelf alle verzekeringen te vergelijken. Zo kun je eenvoudig via Uitvaartverzekeringvergelijken.com verschillende begrafenisverzekeringen met elkaar vergelijken. In een handig overzicht staan verschillende uitvaartverzekeraars met hun bijbehorende voordelen. Ook kun je bekijken welke premie je gaat betalen op basis van jouw leeftijd bij de verschillende verzekeraars. Vervolgens kun je eenvoudig de goedkoopste begrafenisverzekering selecteren en deze afsluiten op de website van de desbetreffende uitvaartverzekeraar.