Op zoek naar de oudste inwoner van Gelderland: 'Ze is 108 jaar en woont nog zelfstandig'

De zoektocht begint als we op de redactie van Omroep Gelderland een telefoontje krijgen van Aty Hogenbirk-Sijbrandi uit Bennekom. Ook zij heeft gelezen dat de oudste inwoner afgelopen weekend is overleden. Maar wat ze in de berichtgeving mist, is wie haar 'opvolger' is. "Hoe weet ik wie nu de oudste is?", vraagt ze zich af.

Een goede vraag, waar we niet meteen antwoord op hebben. Mevrouw Hogenbirk-Sijbrandi heeft wel een suggestie: "Kan het misschien mijn moeder zijn? Zij is onlangs 108 jaar geworden."

Bevolkingsregister

Het antwoord op haar vraag staat natuurlijk 'gewoon' in het bevolkingsregister. Beter gezegd de Basisregistratie Personen (BRP). Maar dat register is niet zomaar toegankelijk, want ja, iets met privacy en de AVG-wet. Gemeenten houden deze persoonsgegevens bij en mogen niet zomaar vertellen hoe oud iedereen is. Ook niet als dat de oudste inwoner van het land is.

Ook het CBS kan ons om die reden niet meteen helpen aan een antwoord. Het statistiekbureau publiceert alleen informatie 'als natuurlijke personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn'. Er wordt wel bijgehouden hoe oud alle inwoners van Nederland zijn, maar een woordvoerder kan niet zeggen of 'Piet, Klaas of Jan' de alleroudste is. Ze verwijst ons door naar de Wikipedia-pagina's over de oudste vrouwen en mannen van ons land. Zonder te weten of die gegevens betrouwbaar zijn.

Verzamelaar van Nederlandse eeuwelingen

Voor informatie over de oudste inwoners van ons land zijn we dus afhankelijk van hobbyisten die in hun vrije tijd deze lijstjes bijhouden. Gelukkig is Gert Jan Kuiper uit Arnhem daar heel goed in. "Ik houd al sinds 1986 als hobby bij wie allemaal 100 jaar of ouder is." 'Verzamelaar van Nederlandse eeuwelingen', wordt hij dan ook genoemd.

Al wordt dat verzamelen in de loop der jaren steeds lastiger. "Het aantal mensen neemt zo onvoorstelbaar toe. Vroeger stond het nog weleens in de krant als iemand 100 werd. Tegenwoordig zijn het er zo'n 2500. Volgende week maakt het CBS de laatste cijfers bekend."

Ook voor Kuiper gooien de privacyregels steeds vaker roet in het eten. Onlangs moest hij een lijst met namen en woonplaatsen van mensen die 105 jaar of ouder zijn van Wikipedia halen, omdat hij niet iedereen om toestemming had gevraagd. "Dat waren allemaal mensen die in de pers waren verschenen. Bij elke naam stond een link naar het artikel."

Cornelia Boonstra wordt door burgemeester Marcouch gefeliciteerd met haar 109e verjaardag (archief). Foto: Ahmed Marcouch

Terug naar de vraag wie nu de oudste inwoner van ons land is. Volgens de Wikipedia-pagina's die nog wel online staan, is dat Ebeltje Boekema-Hut uit het Groningse Leek. Zij bereikte afgelopen augustus de respectabele leeftijd van 109 jaar.

Maar bij het verzorgingshuis Vredewold waar ze woont, weten ze niks van een eventuele mijlpaal. En ook de gemeente Westerkwartier, waar Leek sinds twee jaar onder valt, kan niet zeggen of mevrouw Boekema-Hut nu de oudste inwoner van ons land is. "Ik kan alleen zeggen dat ze oudste inwoner van onze gemeente is", aldus een woordvoerder.

Amstelveen

Gelukkig is daar Gert Jan Kuiper weer. Volgens de hobbyist is Boekema-Hut één van de twee 109-jarigen in ons land. "Maar ze is niet de oudste. De oudste inwoner is alleen nog nooit in de publiciteit geweest. Ik weet haar naam ook niet, maar wel dat ze in Amstelveen woont. Ze wordt volgende maand 110 jaar."

Hoe de 55-jarige Arnhemmer aan die informatie komt? "Het verzorgingshuis waar ze woont, publiceerde in juni 2019 een berichtje dat een bewoner 108 jaar oud was geworden. En begin dit jaar bleek uit de bevolkingscijfers van de gemeente Amstelveen dat de oudste inwoner op dat moment 109 jaar oud was, dus toen wist ik dat ze nog leefde. Maar of ze nog in goede gezondheid is, weet ik niet."

Zelfstandig

En de moeder van Aty Hogenbirk-Sijbrandi, gooit die hoge ogen op de ranglijst van oudste inwoners? "Ze staat in de top tien. Er zijn nog wat oudere inwoners, onder meer in Zeeland, Noord-Holland en Drenthe. Maar ze is wel de oudste inwoner van Gelderland."

Mevrouw Hogenbirk-Sijbrandi reageert met gepaste trots als we haar vertellen dat haar moeder de oudste inwoner van onze provincie is. Elisabeth Sijbrandi-Bleijerveld woont in Ermelo en vierde op 8 mei haar 108ste verjaardag. "Ze ziet steeds slechter, loopt steeds moeilijker en ze heeft steeds meer hulp nodig van de thuiszorg, maar ze woont verder nog wel zelfstandig."

Toenmalig burgemeester André Baars van Ermelo op de 104de verjaardag van mevrouw Sijbrandi-Bleijerveld: