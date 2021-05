College Nijmegen gunt nieuwe Buurtteams voor zorg voor volwassenen aan Incluzio B.V.

De organisatie Incluzio B.V. gaat per 1 januari 2022 de basishulp en toegang naar aanvullende zorg voor volwassenen bieden in de wijken. Zij nemen daarmee het stokje over de sociale wijkteams die in dienst zijn bij Sterker. De Buurtteams Volwassenen, eerder bekend als ‘brede basisteams’, bestaan uit professionals die samen snel doch zorgvuldig moeten inschatten welke hulp nodig is voor volwassenen in de wijken van Nijmegen. Het is de bedoeling dat er hierdoor zoveel mogelijk direct hulp en ondersteuning geboden wordt en dat de wachttijden verkorten.

Incluzio

Incluzio, dat op meer plekken in Nederland actief is, krijgt in eerste instantie een contract voor vier jaar om de overgang zorgvuldig uit te voeren. Daarna zijn er opties tot verlenging van drie keer drie jaar. Incluzio start de Buurtteams samen met de lokale partners Driestroom, Ixta Noa, Zelfregiecentrum en Bindkracht 10. Deze partners blijven bij de uitvoering van de opdracht betrokken als onderaannemer of als kennispartner. De kennispartners adviseren en ondersteunen Incluzio bij de ontwikkeling van de Buurtteams.

20 procent maatwerk

De afgelopen jaren zijn de sociale wijkteams de ingang geweest voor zorg en ondersteuning in de wijken. Het fundament voor zorg dichtbij in de wijk is daarmee al gelegd, laat het college weten. De nieuwe buurtteams moeten ervoor zorgen dat er hulp sneller beschikbaar is, onder andere door de aanwezigheid van meer professionals die de eerste hulp kunnen bieden. “We hebben in Incluzio een goede partner gevonden die de hulp dichtbij onze inwoners brengt, zonder bureaucratie en wachttijden”, zegt wethouder Grete Visser (D66). “We zetten in op een eenvoudige entree naar hulp bij vragen en zorgen in het dagelijks leven.” Aanvullende zorgaanbieders blijven aanwezig voor maatwerk. “Als er veel hulp nodig is, kan dat buiten het Buurtteam geregeld worden.” Het uitgangspunt is dat het Buurtteam 80 procent van de hulpvragen oppakt en 20 procent wordt opgepakt door de zorgaanbieder.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7