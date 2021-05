Krijgen starters nog wel een kans in de gemeente Nunspeet?

Zorgen over starterswoningen in Elspeet Noordwest. Foto: CDA

Wethouder Groothuis heeft een grote zorg wat betreft de starterswoningen in de gemeente Nunspeet. In overleg met de gemeenteraad worden de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet, om de starters die een eerste woning willen kopen te kunnen bedienen. Hoe dat precies eruit gaat zien, weet hij nog niet. Maar hij hoopt voordat de woningen van de 'Kijktuinen' te koop komen, iets te kunnen bieden aan starters.

Het is geen nieuws voor de gemeente Nunspeet dat er voor starters weinig tot geen woningen beschikbaar zijn. “We hebben al verschillende mogelijkheden in ons grondprijsbeleid en bijvoorbeeld de starterslening opgenomen”, vertelt de wethouder. “Maar op dit moment stijgen de woningen het laatste jaar zo explosief, dat die regelingen niet meer voldoen. Dus we moeten ernaar gaan kijken hoe we dat kunnen bijsturen.”

Het CDA in Nunspeet heeft zorgen over de plannen voor Elspeet Noord-West. “We kregen vorige week een brochure te zien en daaruit blijkt wel dat de woningen niet echt voor starters geschikt zijn”, laat Karel van Bronswijk weten. “Er zit wel een behoorlijk prijskaartje aan.” Daarnaast zag hij dat er alleen maar sociale huurwoningen komen en geen koopwoningen. “Het vervelende daarvan is, dat mensen in principe overal vandaan kunnen komen. En we hadden echt gehoopt dat er voor de Elspeetse starters een mooi plekje zou komen.”

Wethouder deelt zorgen niet

Wethouder Groothuis deelt de zorgen van het CDA niet. “Met het vaststellen van het bestemmingsplan hebben we afgesproken dat er twintig woningen voor de sociale doelgroep beschikbaar moest zijn, waarvan minimaal tien huur”, legt hij uit. “Als ik de brochure bekijk, staan er bij de ene ontwikkelaar vijftien huizen in die doelgroep en bij de andere vijf. Dus dat is precies twintig.”

Naast de huurwoningen komen ook een aantal koopwoningen. “En dat is in Nunspeet op dit moment, in de sociale categorie, vrij op naam maximaal 200.000 euro.” De andere tussenwoningen zullen aangeboden worden voor een vraagprijs van 299.000 euro. “Dat is wel de werkelijkheid waar we nu in zitten”, aldus de wethouder.

Volgens CDA'er Van Bronswijk is nog helemaal niet duidelijk om welke hoeveelheid koop- en huurwoningen het gaat. Hij ziet dan ook het liefst twintig koopwoningen. Hij zal het college en de wethouder vragen blijven stellen. “Wij willen toch echt de starters de kans geven”, sluit hij af.