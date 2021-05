Nieuwe teststraat voor Liemerse bedrijven

"Wij merken aan onze leden dat deze vraag er is”, zegt Renate Berendsen van ondernemersvereniging Lindus, belangenbehartiger voor bedrijven in de Liemers. “Na de bekendmaking hebben meteen tientallen bedrijven zich aangemeld. We hebben veel positieve reacties ontvangen en openen de teststraat dan ook om de vraag tegemoet te komen.” Via de site liemerscoronavrij.nl kunnen werknemers een test inplannen met een code die ze krijgen van hun werkgever. Berendsen: “Er was in de Liemers nog geen coronateststraat waar werknemers gratis getest kunnen worden. De teststraat is niet alleen beschikbaar voor leden, maar voor alle bedrijven in de Liemers."



"Het is eigenlijk heel simpel,” vertelt Boy van der Veer van Testcoronadirect.nl. "Je snuit eerst je neus, daarna gaan we met een wattenstaafje twee tot vier centimeter de neus in. Bij beide neusgaten draai je het staafje vijf keer rond, dus in totaal tien keer. Daarna gaat het wattenstaafje in een buisje met vloeistof, dat laat je het even weken en vervolgens doe je vijf druppeltjes op een testcassette. Dan heb je binnen 15 minuten de uitslag."



Grenspendelaar

De test is niet bedoeld voor grensverkeer. Berendsen: “Als je naar Duitsland wil na het doen van deze test, moet je daar een certificaat voor kopen van tien euro. De teststraat is echt bedoeld voor de bedrijven. Daarbij is gekozen voor de ondiepe neustest, omdat deze wat prettiger is voor de werknemers dan de diepe neustest. Het is geen zelftest, het wordt wel afgenomen door een professionele medewerker."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: