Gemeente Nijmegen reserveert kavels aan Krekelstraat en Elzenstraat voor zelfbouwinitiatieven

De gemeente Nijmegen reserveert twee kavels die nu nog eigendom zijn van de gemeente voor zelfbouwinitiatieven. Het gaat om een kavel aan de Krekelstraat in de wijk Hatertse Hei en een kavel aan de Elzenstraat in Hengstdal. Dit in navolging van een in oktober 2020 aangenomen motie van GroenLinks die het college oproept om meer ruimte te maken voor zelfbouw om zo meer kansen te bieden aan Nijmegenaren die op het moment lastig in aanmerking komen voor een koopwoning of huurwoning in het sociale of particuliere segment.

30 woningen per jaar

De gemeente heeft een website ingericht waar informatie is te vinden over kavels die de gemeente verkoopt: https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Hier is een deel ingericht specifiek voor zelfbouwinitiatieven waar initiatiefnemers, onder meer via een korte animatiefilm, meer informatie vinden over de stappen die ondernomen moeten worden bij zelfbouw. Geïnteresseerden kunnen zich registreren om op de hoogte te blijven van actueel aanbod. “De komende periode zullen wij locaties aanwijzen voor verkoop aan uitsluitend zelfbouwinitiatieven”, laat het college weten. “De eerste twee locaties hebben wij hiervoor inmiddels geselecteerd. Het gaat om kavels aan de Krekelstraat en de Elzenstraat. Meer informatie over deze twee locaties is te vinden op de eerdergenoemde website. De komende jaren zetten wij in op meer locaties die deels of geheel ingezet worden voor zelfbouw, met als uitgangspunt om zo’n 30 woningen per jaar te realiseren. Verder zijn we bezig met het in beeld brengen van financieringsmogelijkheden voor zelfbouwinitiatieven en het verkennen van de gemeentelijke rol hierin in relatie tot de opgave in Nijmegen.”

"Kansen voor starters of middeninkomens"

Indiener van de motie Marieke Smit (GroenLinks) noemt het "een goed begin". "Grote lof hiervoor, want is het een concreet resultaat, maar het smaakt naar meer. Wat mij betreft begint het pas hiermee en gaan er nog veel meer kavels volgen voor zelfbouw. Hoeveel dat er moeten zijn hangt af van hoeveel mensen het initiatief nemen tot zelfbouw. Ik hoop dat veel mensen zich hiervoor aanmelden, en dan kunnen we kijken hoe we aan die vraag kunnen gaan voldoen."

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7