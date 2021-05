Mara doet examen in een theater: 'Was wel een beetje afgeleid'

Kletsnat door een regenbui komt vierdejaars mavo-leerling Mara Brinkman dinsdagmiddag Theater Hanzehof in Zutphen binnengewandeld. Samen met zestig schoolgenoten komt ze voor het examen wiskunde. "Ik begin nu wel nerveus te worden", zegt ze. "Het is toch wiskunde, hè?"

Dat de centrale examens van het Isendoorn College dit jaar -op een aantal na- niet in de gymzaal plaatsvinden, komt door de anderhalvemetermaatregel. Binnen de school is er te weinig ruimte om die afstand te hanteren. Na overleg met de gemeente Zutphen kwam de Buitensociëteit van Theater Hanzehof in het vizier: een ruime theaterzaal met rode muren en statige pilaren.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Beetje afgeleid

"Toen ik binnenkwam, dacht ik: wauw", vertelt Mara. "Dit is wel even wat anders dan die lijnen in de gymzaal." Een dag eerder, op maandag, deed ze hier haar eerste examen. "In het begin was ik wel een beetje afgeleid. Er zit een enorme akoestiek in de zaal. Dus iemand hoeft maar een klein beetje z'n stoel te verschuiven en dat hoor je door de hele zaal."

Theater Hanzehof is examenlocatie voor het Isendoorn College. Foto: Omroep Gelderland

Ook klasgenoot Joost Veldkamp moest even wennen aan de zaal: "Er hing een spiegel. Daardoor zat ik de hele tijd naar mezelf te kijken en naar de mensen achter me. Dat was wel hinderlijk." Aanvankelijk dacht Youri Pleiter ook afgeleid te worden door de pracht van de zaal, maar dat viel mee: "Nadat ik een beetje had rondgekeken, kon ik me wel redelijk focussen."

Mondkapje vergeten

Met meer dan anderhalve meter ruimte tussen de tafels voldoet de zaal aan de verplichte maatregelen. Toch is dat niet wat de leerlingen bezighoudt. De meesten vergeten hun mondkapje en houden geen afstand voorafgaand aan het examen. "Als je zit te stressen om je examens, is een mondkapje niet het eerste waar je aan denkt", zegt Youri. "Dan denk je eigenlijk alleen maar aan je examens."

Wel vertelt hij zijn uiterste best te hebben gedaan om gezond te blijven voor de examens: "Dat ik nu niet met corona kom te zitten. Anders heb ik niet zo vroeg vakantie als de rest. Dan moet ik in het tweede tijdvak examens gaan maken. Daar heb ik niet veel zin in."

Examenleerlingen in Theater Hanzehof. Foto: Omroep Gelderland

Stoelen fijner dan op school

Met twee uur zwoegen voor de boeg zijn de meeste klasgenoten het erover eens: Als ze hadden mogen kiezen, zouden ze alsnog liever in de theaterzaal examen doen dan op hun eigen school. Mara: "Ik vind het wel heel bijzonder om het hier te doen." Joost komt met een meer praktische reden: "De stoelen zijn hier fijner dan op school."

Ook andere scholen zochten naar creatieve oplossingen, omdat de gymzaal of aula te krap bleek. Waar het Montessori College in Arnhem kiest voor het pand van de voormalige V&D, kunnen andere eindexamenleerlingen bijvoorbeeld in een kerk terecht, zoals leerlingen van het Baudartius College in Zutphen en het Veluws College in Twello.