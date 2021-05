Nicolien haalt 2300 euro op met wcpapier-actie

Nicolien Koetsier, werkzaam op het Nuborgh college Veluvine in Nunspeet, is in april gestart met een wcpapier-actie. De 48-jarige Wezepse had als doel geld op te halen voor Compassion en bedacht hiervoor een ludieke actie, namelijk de verkoop van pakken wc-papier. Er zijn in totaal vijf pallets verkocht, met een opbrengst van maar liefst 2300 euro.

Nicolien: “De actie was een groot succes. Er is boven verwachting veel geld opgehaald. Vier pallets zijn op school neergezet en één pallet werd rechtstreeks naar de familie Foppen in Harderwijk gebracht. Zij hadden een heel pallet gekocht voor hun visbedrijf in Harderwijk. Superleuk.”

Om leerlingen op de school te stimuleren zoveel mogelijk wc-papier te verkopen bedacht Nicolien een leuke beloning. De vijf leerlingen die het meest verkocht hadden kregen een cadeaubon van 20 euro voor hun inzet. Jan Foppen uit Hierden heeft veruit de meeste pakken verkocht: een heel pallet, wat neer komt op 264 pakken. Ook Jordy Klaassen (84 pakken) en Julian Groothuis (83 pakken), beiden uit Hulshorst deden het goed. De Uddelse Lotte van de Steeg wist 69 pakken te verkopen en met 51 verkochte pakken kregen Lieke Mulderij en Lyanna Haijkens uit Hulshorst ook een cadeaubon overhandigd.

Nog eens negen leerlingen die twintig pakken of meer hadden verkocht kregen daarvoor iets lekkers. Nicolien is van plan om op 26 juni mee te doen aan de Muskathlon@home actie in Drenthe. Haar plan om de Muskathlon in Rwanda te lopen gaat niet door in verband met corona.