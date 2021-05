Hortensia's zijn hipper dan ooit, vertelt kweker op feestdag

Jelle heeft de kwekerij in Zoelen, die nu 26 jaar bestaat, van zijn vader over genomen. "Ik ben opgegroeid op dit bedrijf, maar ik ben zelf sporter geweest, heb 18 jaar lesgegeven. Maar ik zag een heel mooi bedrijf hier liggen en mijn vader wist niets van internet en Facebook en dat soort dingen. Ik heb de kans gegrepen om dit bedrijf als een mooie diamant op te poetsen", zegt Jelle.

Hij heeft nog geen seconde spijt gehad van zijn beslissing.

"Er staan hier 51 exclusieve soorten hortensia's", vertelt de kweker. "Mensen komen van heinde en ver om ze te kopen. Er zijn zo'n 1300 verschillende soorten hortensia's op de wereld, en wij hebben ons gespecialiseerd in de sterkste soorten. Je vindt hier ook soorten uit Japan, maar ook mooie hanghortensia's, soorten die 150 dagen bloeien én in de zon kunnen."

Zijn eigen favoriet is de Japanse hortensia. "Hij lijkt een beetje op een edelweis met witte en blauwe bloemetjes. Ik vind het een hele bijzondere hortensia, die vind je nooit in een tuincentrum. Hij is ook uitverkocht."

Buitenkwekerij

Van der Woerd is ook trots op het feit dat hij niet zomaar een kwekerij heeft. "We hebben echt een buitenkwekerij. We hebben geen kas waarbij we de planten voorzien van licht, warmte of inteerbare voeding. Onze planten zijn winterhard, ze zijn ook wat groter en hebben een sterker wortelgestel."

Dat de hortensia populair is, merkt Jelle niet alleen aan het feit dat mensen van ver komen om de planten bij hem te kopen. Hij geeft ook lezingen die razendsnel volgeboekt zijn. "Ik doe er maximaal twintig op een jaar, maar ik zou er elke week wel eentje kunnen geven, zo snel zitten ze vol."