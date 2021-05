Nijmegen borgt toekomst synagoge Nonnenstraat door schuld kwijt te schelden

De gemeente Nijmegen heeft de Stichting Synagoge Nijmegen (SSN) een schuld ter waarde 208.000 euro kwijtgescholden om zo de toekomst van de synagoge als synagoge te borgen. Begin deze eeuw bundelden de gemeente en de Joodse gemeenschap de krachten om dit rijksmonument op te knappen en opnieuw als synagoge in gebruik te nemen. De schuld zorgt voor een scheve balans voor de stichting en de gemeente is langer van mening dat het onrealistisch is dat de SSN de schuld zou kunnen terugbetalen.

Opnieuw in gebruik genomen

Ruim 260 jaar geleden werd het gebouw in het centrum van Nijmegen in gebruik genomen voor Joodse erediensten. Het rijksmonument in de benedenstad diende later als dependance van het museum de Commanderie, maar deze dependance werd overbodig door de bouw van Museum het Valkhof. Gelijktijdig bleek de synagoge aan de Gerard Noodstraat wegens de kleine Joods gemeenschap te groot te zijn, en verhuisde de Joodse gemeenschap naar de Nonnenstraat. Begin deze eeuw hebben de gemeente en de Joodse gemeenschap daarom de krachten gebundeld om dit rijksmonument op te knappen en opnieuw als synagoge in gebruik te nemen. Hiervoor is de SSN opgericht. In 2009 hebben werden er financiële afspraken gemaakt met de SSN, waarbij werd afgesproken dat de SSN geen rente en afschrijving hoeft te betalen over een restant van een lening. “In maart 2021 zijn deze afspraken formeel afgelopen”, laat het college weten. “Daarom lag nu de vraag voor wat met deze lening te doen.”

“Dossier op toekomstbestendige manier afronden”

Omdat de gemeente het pand aan de Nonnenstraat voor 1 euro verkocht aan de SSN en het recht behoudt om het pand voor hetzelfde bedrag terug te kopen, is de balans van de stichting door de uitstaande lening behoorlijk scheef. In 2009 constateerde het toenmalige college al dat het onrealistisch was om te veronderstellen dat de schuld zou worden terugbetaald. De SSN heeft een jaaromzet van om en nabij de 50.000 euro en deze omzet wordt grotendeels geïnvesteerd in onderhoud. Daarom deed de stichting een verzoek tot kwijtschelding van de schuld. Daarvoor wordt met de gemeente een vaststellingsovereenkomst gesloten. “Het onderhoudsniveau van het pand wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, waardoor we weten dat het onroerend goed in goede staat blijft”, schrijft het college. “Dat is nu in orde, wat we weten omdat we het jaarlijks controleerden. Op deze manier kunnen we borgen dat de synagoge aan de Nonnenstraat gebruikt kan blijven worden als synagoge en ronden we dit dossier af op een toekomstbestendige manier.”

Staatssteun

De gemeente doet met dit besluit feitelijk een schenking van 208.000 euro aan de SSN. “Wij zijn echter van mening dat het verleden en de wederzijdse afspraken dit besluit in alle redelijkheid rechtvaardigen", laat het college weten. "Juridisch is uitgezocht dat er geen sprake is van staatssteun. Aangezien het gaat om een rijksmonument, kan er gebruik gemaakt worden van een algemene groepsvrijstelling voor cultuur en cultureel erfgoed. Het kwijtschelden van het volledige bedrag levert geen staatssteun op.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7