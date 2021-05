Ilona: 'Mijn kinderen hebben hun moeder weer terug, dat is goud'

Glunderend zit ze op de bank in de woonkamer van haar huis in Huissen. Waar de vrouw eerder nog zo'n 24 uur per dag op bed lag en niet voor haar kinderen kon zorgen, heeft ze nu bijna een gewoon leven zoals ieder ander. "Nu kunnen de kinderen eindelijk weer thuis met vriendjes en vriendinnetjes spelen, dat kon lang niet. Dat is echt heel mooi, heel fijn", zegt Ilona, terwijl haar zoon met zijn mobiele telefoon tegen haar aankruipt om te gaan gamen.

Altijd pijn

Een jaar geleden start Ilona een crowdfundingsactie, om 130.000 euro bij elkaar te krijgen voor een operatie in Spanje. Ze heeft een levensbedreigende ziekte. "Mijn schedel was naar beneden gezakt en mijn kleine hersenen ook. Daardoor kwam alles in de verdrukking, ook de zenuwen en hersenstam. Ik had moeite met ademhalen, met rechtop zitten, met prikkels verwerken. Ik had ook altijd pijn", herinnert Ilona.

Er is geen arts in Nederland die Ilona kan opereren. In Spanje is die er wel, maar de operatie wordt niet vergoed. Dan maar een crowdfundingsactie. Tegen de verwachting in zijn binnen een paar maanden de benodigde euro's ingezameld en in oktober kan Ilona naar Spanje afreizen.

Euforisch

"Ik was euforisch dat het eindelijk ging gebeuren", vertelt Ilona over hoe ze zich voelde op de dag dat ze geopereerd werd. "Dat het eindelijk ging gebeuren, dat het me eindelijk gegund werd." Maar nog mooier is dat de operatie goed verloopt, en dat ze nu sneller herstelt dan verwacht. "Buiten verwachting gaat het hartstikke goed met mij. Eigenlijk staat er twee jaar revalidatie na deze operatie, maar ik ben nu een half jaar verder en ik kan al zo veel weer", zegt Ilona met een brede glimlach. Laatst is ze met haar kinderen naar de markt geweest om stofjes uit te zoeken, de naaimachine wordt weer gebruikt en het mooiste vindt ze nog wel dat ze weer mag gaan autorijden.

Dankbaar

Heel Huissen deed mee aan de crowdfundingsactie van Ilona. "Het was een warm bad. Iedereen in Huissen had het er over, iedereen deed mee. We hadden overal potten staan waar geld in gedaan kon worden, maar bedrijven belden ons op om te vragen waarom zij nog geen pot in hun zaak hadden staan. Het was echt heel erg bijzonder, hartverwarmend. Ik ben echt onwijs dankbaar dat iedereen dit voor mij, voor ons gezin, heeft gedaan. Het heeft me mijn leven teruggegeven en mijn kinderen hebben weer hun moeder terug. Dat is gewoon goud."

Zie ook: Ilona heeft haar levensreddende operatie achter de rug