Veiligheidsregio reageerde 'adequaat' op gijzelsoftware

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) reageerde naar behoren toen gijzelsoftware in september vorig jaar de computersystemen platlegde. Dat is de conclusie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), dat het handelen van de Veiligheidsregio tegen het licht hield.

Op zaterdag 12 september hielden interne computersystemen ermee op als gevolg van een aanval van hackers. Medewerkers kregen rond 14.30 uur geen toegang tot operationele systemen en konden niet bij hun e-mail. Om 22.00 uur was duidelijk dat er sprake was van gijzelsoftware en werden alle internetverbindingen verbroken door kabels uit apparatuur te halen.

Voor buitenstaanders was de Veiligheidsregio alleen nog per telefoon en WhatsApp bereikbaar. De Veiligheidsregio benadrukte meteen dat meldsystemen nog wel werkten en dat de inzet van hulpdiensten niet in gevaar was.

Eerste keer

Volgens het IFV was de eerste keer dat een Veiligheidsregio te maken kreeg met een dergelijke cyberverstoring. De conclusie van het onderzoek is dat de organisatie de cyberverstoring 'adequaat' heeft bestreden. De kwestie is 'vanaf het allereerste begin uitermate serieus genomen' en er is 'snel opgeschaald en direct externe hulp ingeschakeld', aldus een rapport.

De hulp bestond uit bijstand van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en andere experts. Zonder snelle expertise 'kan het verloop van een dergelijk incident er heel anders uitzien', schrijven de onderzoekers.

Nieuwe servers

De veiligheidsregio liet nieuwe servers installeren en apparatuur van medewerkers controleren. In totaal werden 500 computers vrijgemaakt van schadelijke software. In de weken na de aanval kwamen alle systemen weer langzaam online, onder meer dankzij een eerder gemaakte back-up. Het duurde wel tot februari voor alles weer normaal functioneerde.

Het advies van de onderzoekers is wel dat Veiligheidsregio's gezamenlijk afspraken maken over specialistische ondersteuning bij langdurige cyberverstoringen. Het IFV organiseert speciale sessies om kennis te delen.

