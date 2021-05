'Het songfestival gaat een enorm spektakel worden'

Barry van Cornewal uit Wijchen heeft een hele speciale band met het Eurovisie Songfestival. Hij is als klein jongetje al fan geworden toen hij op z’n achtste voor het eerst naar het liedjesfestijn mocht kijken. Hij had veel bewondering voor de popgroep Teach-in en toen de Nederlandse artiesten met hun nummer Ding-a-Dong ook nog eens wonnen, begon voor Barry een leven wat voor een groot deel in het teken stond van het Eurovisie Songfestival. Nu - vele jaren later - mag hij voor de organisatie in Nederland delegation host zijn voor IJsland.

“Getty Kaspers woonde bij ons om de hoek”

Toen de achtjarige Barry Teach-in zag winnen, was dat éxtra bijzonder omdat de zangeres Getty Kaspers twee straten bij hem om de hoek woonde. “In 2000 kreeg ik de kans om verslag te doen van het Eurovisie Songfestival voor RTV Oost. Dat heb ik uiteindelijk twintig jaar lang gedaan”, vertelt Barry. “Al die tijd mocht ik meereizen door Europa en toen ik Duncan Laurence twee jaar geleden zag winnen… ja, dat was echt een héél bijzonder moment.”

Hoe word je delegation host?

En die winst van Duncan Laurence betekende niet alleen een enorm feest voor Barry destijds, maar het betekende ook dat Nederland het Eurovisie Songfestival mocht gaan organiseren. Na twintig jaar wilde Barry zijn songfestival-avontuur eigenlijk afsluiten, maar toen Nederland won, kón hij er natuurlijk niet zomaar mee stoppen. “Doordat ik er twintig jaar lang bij ben geweest, zag ik ook welke functies er nog meer zijn bij het organisatie”, aldus Barry. “Als delegation host maak je het Eurovisie Songfestival toch op een hele andere manier mee”. Hij trok daarom de stoute schoenen aan en maakte hij gebruik van zijn prettige contact met de IJslandse delegatie die hij in zijn rol als pers had meegemaakt in de afgelopen jaren.

“Het is gewoon anders door corona”

Barry stond als achtjarig jongetje bij Getty Kaspers op de stoep om haar te feliciteren, maar tot de winst van Duncan Laurence maakte hij het festival nooit meer zó intens mee. Na de winst van Laurence kwamen wel de zorgen, want zou het songfestival wel doorgaan in Nederland ondanks het coronavirus? Na een jaar uitstel komt het er nu tóch van. Het is een hele opluchting voor Barry al is het allemaal nét wat anders dan anders. “Vorig jaar vroeg ik me nog af of de rol van delegation host nog wel nodig zou zijn, want konden de artiesten er überhaupt wel fysiek bij zijn? Nu ik weet dat ze komen, ben ik heel blij dat ik die mooie rol alsnog voor IJsland mag gaan vervullen”, aldus Barry.

“Maar het ziet er wel anders uit dan anders ja”, vervolgt hij. “Zo is er bijvoorbeeld veel minder pers aanwezig. Normaal zijn er tussen de 1000 en 1500 personen aan pers aanwezig; dit jaar zijn dat er maar 500. Daarnaast moet iedereen die in Ahoy komt om de 48 uur getest worden én alle vrijwilligers die direct in contact komen met de artiesten, moeten zelfs om de 24 uur getest worden.” Barry legt verder uit dat in Ahoy alles ruim is opgezet: er zijn bijvoorbeeld looprichtingen op de vloeren aangegeven. “Je mist nu ook gewoon de feestjes: de artiesten gaan direct naar hun hotel en er zijn geen fans in de stad. Dat moeten we dit jaar helaas missen.”

Geen statements over Tel Aviv, wel een vrolijk feestje

Twee jaar geleden wist Duncan Laurence voor Nederland het Eurovisie Songfestival te winnen in Tel Aviv: een stad waar de situatie er nu heel anders bij ligt door gewelddadige conflicten. Barry verwacht echter geen statements of aandacht voor de situatie in Tel Aviv. “Ik zou niet weten wanneer dat zou moeten gebeuren. Wat dat betreft willen ze vanuit de organisatie het Eurovisie Songfestival ook altijd gescheiden houden van de politiek. Ik denk dat iedereen ook zit te wachten op drie avonden vermaak: eindelijk iets feestelijks op televisie te zien. Ik denk dat de mensen daar ook wel aan toe zijn.”