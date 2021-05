Bewoners De Brem ergeren zich aan verwaarloosde gemeenschappelijke tuin

Er is een hovenier aangesteld door Omnia Wonen maar die schiet ernstig tekort in z’n taken, zo vertelt een bewoonster. Er zijn een tweetal brieven inmiddels opgesteld en verzonden naar Omnia Wonen. De bewoners hopen dat de woningstichting snel actie gaat ondernemen anders neigen ze te stoppen met de maandelijkse betaling.

Omnia Wonen laat weten op de hoogte te zijn van de onvrede van de bewoners. “Binnenkort staat een afspraak gepland tussen enkele huurders en de hovenier om de klachten te bespreken. Zo hopen we met elkaar tot een oplossing te komen waarover iedereen tevreden is, zodat de bewoners kunnen genieten van hun tuin, daar gaan we voor”, aldus woordvoerder Saskia Spijker. Ondertussen is er ook een schriftelijke reactie binnengekomen bij de bewoners. Daarin staat aangegeven dat er samen met de hovenier gekeken wordt waar nieuwe struikjes geplant worden zodat het weer een mooi geheel wordt. Ook is afgesproken dat er extra aandacht komt voor het verwijderen van het blad en wordt er bemest.

Veel oud blad tussen de struiken. Foto: RTV Nunspeet