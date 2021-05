Verhuurder ijsbaan Triavium komt gemeente Nijmegen tegemoet met aanzienlijke huurkorting

Duurzaam partnership

Skate B.V. is sinds augustus 2020 eigenaar van het Triaviumcomplex. Daarmee is men ook verhuurder geworden van de ijsbaan, die door de gemeente gehuurd wordt. Maar omdat vanwege de coronamaatregelen daarna niet meer open heeft mogen zijn, heeft de gemeente aanzienlijke omzetderving geleden. “Vanuit onze rol van huurder zijn we hierover in gesprek gegaan met Skate B.V.”, laat het college weten. “Net als de gemeente hecht de investeringsmaatschappij achter Skate B.V. veel waarde aan duurzaam partnership. Vanwege het niet kunnen gebruiken van de ijsbaan door COVID-19 zijn we met Skate B.V. een huurkorting overeengekomen van 150.000 euro.” De overeenstemming hierover is door beide partijen in een overeenkomst vastgelegd.

Masterplan voor gebied

Skate B.V. is in samenwerking met haar partner HaystackCorp voornemens een masterplan te ontwikkelen voor het gebied bij het Triaviumcomplex dat Skate B.V. in eigendom heeft. Hierbij speelt men onder andere in op opwaardering van het gehele knooppunt, verbetering van de omzet en resultaat voor alle betrokken huurders en overige stakeholders betrokken bij de Triavium exploitatie, opwaardering van de verduurzaming van de locatie en de toevoeging van locatie- en gebiedsversterkende programmaonderdelen.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7