Mannen met baard rennen tegen depressie

"Wij willen awareness kweken voor mensen die een depressie hebben, maar ook voor de mensen eromheen", aldus initiatiefnemer Ritchie Peperkoorn. "Omdat er over depressie gesproken mag worden." Peperkoorn heeft zelf met depressie te maken gehad en volgt daarom met Beards4life de grens van Nederland. "Mensen die aan een depressie lijden lopen dagelijks op de grens, welke kant val je op?", legt Peperkoorn uit. "Veel mensen blijven op die grens balanceren, dat is de symboliek van rondje Nederland." Het team dacht dat de route om Nederland rond de duizend kilometer zou zijn, maar dat bleek te weinig. In totaal moeten de mannen namelijk 1600 kilometer afleggen.



Het team bestaat uit vijf mannen, onder wie Frank Buiting uit Braamt, die elkaar bij obstakel runs tegen zijn gekomen. De passie voor de sport en het gezichtshaar verbond de mannen en zo ontstond Beards4life. "We willen ook sponsorgeld ophalen om aan de Hersenstichting te doneren", vertelt Paul Berndsen, een van de baardmannen die de tocht gaat lopen. De mannen hopen een streefbedrag van 25.000 euro op te halen voor de stichting, maar het bespreekbaar maken van depressie heeft volgens Berndsen prioriteit: "Als mensen accepteren dat je een depressie kunt hebben is voor ons het doel behaald."



Afwisselend fietsen en lopen

De mannen blijven vierentwintig uur per dag actief als team en hopen binnen acht dagen de route voltooid te hebben. Per etappe zijn twee teamleden actief waarvan een hardloopt en een fietst. "Je loopt als individueel lid twee etappes van dertig kilometer achter elkaar", aldus Peperkoorn. "Daarvan loop je er dertig en fiets je er dertig." Vervolgens krijgt een teamlid negen uur om bij te komen. "Dat moet per persoon elf keer", vult Berndsen aan. "Dan kom je per persoon uit op 320 kilometer lopen en 320 kilometer fietsen. Dat is 1600 kilometer met z'n allen in totaal."